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感情不順+失業壓力男子割腕自殘　員警破門救一命

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▲謝姓男子疑似因感情及失業壓力因素一時想不開，於租屋處內割腕尋短，員警破門而入協助將該他止血送醫急救。（圖／記者林悅翻攝）

▲謝姓男子疑似因感情及失業壓力因素一時想不開，於租屋處內割腕尋短，員警破門而入協助將該他止血送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市仁德區一名謝姓男子，疑似因感情及失業壓力因素一時想不開，於租屋處內割腕尋短，員警獲報後立即前往該址破門而入，協助將該男子止血並送醫急救，阻止憾事發生。

歸仁分局文賢派出所警員蕭伊男、陳永倉，7月10日深夜10時44分許，接獲台北市1999轉報民眾有自殺傾向，員警據報火速趕抵仁德區保安路現場，到場後按門鈴皆無人回應，立即通知該址房東協助到場開啟大門，員警立即衝上4樓租屋處，發現該名謝姓男子反鎖廁所內。

▲謝姓男子疑似因感情及失業壓力因素一時想不開，於租屋處內割腕尋短，員警破門而入協助將該他止血送醫急救。（圖／記者林悅翻攝）

警方於廁所外溫情喊話均無回應，研判謝男恐發生意外，立即破門入內，發現謝男手已拿水果刀割破左手腕，造成手腕大量出血，昏沈倒於廁所地上，警方立即通知消防隊出動救護車，並將他抬出廁所外，先以布條將手臂傷口止血，並合力將其抬至1樓外的護車抵，送醫急救，成功挽回一條性命。警方後續聯絡謝男家屬到醫院陪同，家屬感謝警方救命之舉。

初步了解，謝男疑因感情、失業壓力心菁短見，警方呼籲民眾尊重及愛惜生命，如有情緒上難過之關卡，應儘快至相關社福或醫療機構求助，也可撥打生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助，有效利用身邊資源，協助度過難關。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

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關鍵字：感情不順,失業,割腕,破門

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