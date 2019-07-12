快訊／蔡英文創歷任總統紀錄　過境紐約出席友邦駐聯合國常任代表酒會

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）



記者陶本和／美國紐約報導

總統蔡英文11日啟程「自由民主永續之旅」，訪問加勒比海友邦，去程過境美國紐約。據了解，蔡英文此行首日就寫下突破歷任總統紀錄，她將出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，而這是我國總統首次在紐約與友邦聯合國常任代表會見，更是總統首次「公開」在我國駐紐約辦事處的活動。

蔡英文預計在台北時間12日凌晨3時抵達美國紐約，雖然總統府一直沒有公開在美國行程，但據了解，蔡英文落地紐約後將出席與友邦駐聯合國常任代表的歡迎酒會，而該場活動也是總統首次在我國駐紐約辦事處出席活動，過去在前總統陳水扁雖然也有相關行程安排，但並未安排全程公開給記者採訪，僅有事後才公布相關訊息。

另外，在美東時間12日的行程規劃上，蔡英文應邀出席由美台商業協會（USTBC）與我國外貿協會（TAITRA）聯合舉辦的台美企業高峰會。

據了解，本次會議將由USTBC主席暨NASDAQ董事長Michael Splinter擔任主持人，而其中也包括美光、花旗、GE、康寧等重要級美國企業領袖出席。另外，桃園市長鄭文燦也將率領我國企業領袖團與會，屆時將與蔡英文「同框」。

接著，蔡英文將在教授Andrew Nathan陪同下與多位哥倫比亞大學學者、相關領域研究生進行閉門對談，地點在哥倫比亞大學。晚間，蔡英文則會與僑界人士晚宴，在此之前會向美方政界人士都會致意，屆時將發表談話，然後預計在13日上午與台灣留學生在中央公園見面，並且一起健走，隨後訪團一行人將搭機前往友邦海地。

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蔡英文過境美國&加勒比海行全記錄

▼蔡英文過境紐約行程曝光。（圖／記者李帛窈 整理製表）