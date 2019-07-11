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高樓扔下2個滅火器！全家被要求搬走…男孩懇求：再給我一次機會

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▲▼13歲男孩高樓扔下2個滅火器，遭全樓住戶要求搬走。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲13歲男孩高樓扔下2個滅火器，遭全樓住戶要求搬走。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

大陸中心／綜合報導

河北省鄭州市徐姓女子和家人8日晚上7點半下樓散步，剛出社區門口不遠，突然身後傳來「砰」的一聲巨響，回頭一看，發現一個滅火器從高處掉下來了，「剛才如果走慢了一步，後果將不堪設想，」沒想到驚魂未定，又見另外一個滅火器從樓上扔了下來…。

據《河南商報》報導，鄭州市經開區遠大理想城社區發生一起高空拋滅火器事件。經排查，社區一租屋家的一名13歲男孩從所在樓層拋下2個滅火器，幸虧未造成人員傷亡，但造成一輛電動單車有損壞痕跡。事發後，社區全部住戶要求男孩一家從這裡搬離。

拋下滅火器的男孩及家屬10日寫下道歉信和保證書，貼在事發大樓的門口，向業主道歉。保證書上顯示，男童和家人都懇求「大家再給一次機會」，並保證不會犯。

據《澎湃新聞》報導，鄭州市經開區遠大理想城社區其中一位劉姓住戶說，僅個別屋主願意原諒他們，其他都希望他們搬離社區，「男孩扔下2個滅火器後，還扔下1個牛奶紙盒，他可能養成了高空拋物的習慣」。劉先生稱，事發後，管理公司計畫在高層安裝攝影機，監測高空拋物現象，並在每層貼「高空拋物等同於謀殺」的警示紙條。

鄭州市經開區遠大理想城社區管理公司一名工作人員11日透露，「男孩一家已經同意搬離社區，目前正在與被砸電動車的車主協商處理事情。」

▼掉落的滅火器已經變形。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲▼13歲男孩高樓扔下2個滅火器，遭全樓住戶要求搬走。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

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關鍵字：高空拋物,鄭州,滅火器,高樓

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