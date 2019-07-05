男嬰清晨急出生　年輕消防員化身產婆救寶寶

▲劉得生及李柏毅成功完成救援任務。（圖／記者李朝煌攝）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市消防局第一大隊香山分隊隊員劉得生及李柏毅日前值班時，在清晨6時10分左右緊急接獲救護派遣令，於牛埔路有一男嬰急產需救護，兩人過去雖無實際接生經驗，途中仍不斷回想過去訓練，一到場發現母親蹲在浴室抱著男嬰，且胎盤已產出，隨即接手檢查男嬰狀況、防止寶寶失溫，並展現專業以吸痰球暢通寶寶呼吸道，送醫後母子均安，成功完成救援任務。

消防局表示，22歲的楊姓產婦懷第4胎，在清晨約5時30分許，感覺腹痛以為吃壞肚子，在上廁所時羊水破裂，隨即產下男嬰，兩人不知如何處置因此先生撥打119求助。隊員劉得生和李柏毅到場進入屋內即聽到男嬰的哭聲，馬上接手檢測寶寶呼吸、血液循環，使用臍帶夾夾住臍帶兩端，利用治療巾為嬰兒擦拭及包覆嬰兒以防失溫，並以吸痰球將嬰兒口、鼻黏液吸出，暢通呼吸道，同時將產出的胎盤適當處理，順利將母嬰2人送達新竹國泰醫院。

隊員李柏毅甫畢業1年和年資4年的劉得生兩人都沒有接生經驗，劉得生表示，在路上時他不斷翻著腦海中的教科書，並回想過去的訓練，兩個人也很有默契的互相討論到場該做什麼，一踏入門口就聽到嬰兒的哭聲，讓兩人先鬆了一口氣，哭代表嬰兒開始有了自主呼吸，接著進入浴室內，一個嶄新的小生命正在母親懷裡嚎啕大哭，兩人先評估嬰兒的外觀、循環及呼吸，並由李柏毅替小嬰兒抽吸口鼻避免吸入羊水或黏液造成呼吸道問題，給予保暖以免小嬰兒失溫。

劉得生說，他在現場詢問、紀錄該案詳情，年輕媽媽楊小姐表示，這已經是她的第四胎，她夜半腹痛，以為是腸炎，沒想到是寶寶急著報到，才會臨時生產；隨後兩人順利將母嬰2人送達新竹國泰醫院完成任務，心中的忐忑不安也轉變為喜悅，也為自己的消防生涯多添上一筆成就！

隊員李柏毅第一次協助孕婦接生，他表示一開始非常緊張，他出勤過OHCA案件、心肌梗塞等須立即急救處置的案件，都沒這次這麼緊張，幸好到場時寶寶已有了自主呼吸，協助嬰兒暢通呼吸道與胎盤處置後，順利完成本次救護任務，相當開心。

消防局表示，本案經由香山分隊出勤救護人員劉得生及李柏毅機警反應處置得宜，表現專業且服務態度良好，深獲醫護人員及市民好評，提昇市府團隊為民服務優良形象，新竹市長林智堅時常期勉市政工作「沒有最好，只有更好」，消防局將持續努力，為市民提供更優質的緊急救護服務，打造新竹市成為一座更幸福、更安全宜居的城市。