影／他殺妻藏屍二審仍判死　亡者母：女兒放心給你報仇了

記者馬叔安／綜合報導

兩年多前在上海爆發的「殺妻藏屍」案5日二審宣判，駁回嫌犯朱曉東上訴，維持死刑、剝奪政治權利終身的判決。案發當天，朱曉東勒死妻子楊儷萍後，將其屍體藏在家中冰櫃105天，之後自首。死者父親在之前曾表示，不要求對方經濟賠償，只希望將凶手繩之以法。

▲受害者父母離開法院。（圖／翻攝自《中新社》）

《中新社》報導，判決結果出爐後，受害人母親表示，「我今天去跟我女兒說，廣大的網友，家人，叫我女兒放心，都給你報了仇了，了了你的心願，你受苦了。」

▲被害人父親將女兒楊儷萍照片存在平板電腦。（圖／翻攝自《中新社》）

綜合陸媒報導，楊儷萍與朱曉東於2015年12月31日登記結婚，婚後夫妻感情不佳，朱曉東被妻子發現有婚外情，雙方的矛盾持續存在，終於爆發殺機，朱曉東行兇後，不但藏起屍體，還冒充妻子的身份和其家人聯絡，並且私下轉移楊儷萍個人資產，還透支了幾張信用卡，並使用死者的錢款、身份證，多處旅游、與異性開房約會。

▲受害者母親感謝外界對案情的關注。（圖／翻攝自《中新社》）

直到2017年2月1日，由於死者父親楊敢連邀請眾人在其60歲生日團聚，朱曉東知道無法再隱瞞，這才自首，全案在2018年8月23日一審宣判。

如今二審判決出爐，楊敢連說，女兒出事後，自己都睡在女兒的房間，閒下來時就看看女兒的照片。而事發至今，他告訴記者，朱曉東家人從未聯繫過自己，也並未表示道歉，但對判決結果表示滿意。