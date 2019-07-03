「曲棍球案」遭彈劾　檢察官陳隆翔：已聲請公開審理

▲檢察官陳隆翔（粉紅上衣者）遭彈劾，今表示已聲請公開審理。（資料照／記者李忠憲翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

監察院5月中旬針對曲棍球案，認定該案「嚴重違反辦案程序」，決定彈劾時任查案的檢察官陳隆翔，當時引起陳任職的台中地檢署發起連署力挺，陳同事暖心送上花束高喊「不麻木、有智慧」；陳3日表示，對於自己的所作所為，「坦蕩且可受公評」，已正式向公懲會職務法庭聲請公開審理。

陳隆翔表示，職務法庭審理案件均不公開，但也有例外，例如台大校長管中閔懲戒案，公懲會認為該案眾所矚目，因主動公開審理。而他被彈劾案，被控違反辦案程序而涉有重大違失，涉及他個人信譽、司法形象。

陳隆翔強調，「自己坦蕩且可受公評」，且認有必要藉由職務法庭的審理，向社會大眾釐清對他的疑慮，受社會檢驗，因此請求職務法庭以公開審理方式進行。

▲陳隆翔在台中地檢署的同事除發起連署活動，更獻花力挺陳。



陳隆翔2016年時任彰化地檢署，偵辦中華民國曲棍球協會秘書長李淑惠、總教練張文耀犯刑法上偽造文書、業務侵占等罪。由於相關人認罪且已將540萬返還體育署，及向彰化縣政府補繳相關住宿費合計68萬9800元，被告受緩起訴處分、各繳交15萬、3萬元支付緩起訴處份金。

但監察院今年5月14日表示，陳彰檢任內有諸多缺失，嚴重違反辦案程序，遭到監委高涌誠、蔡崇義提案彈劾，最後以6票支持對上5票反對彈劾。陳在台中地檢署的同事得知後為他打抱不平，除發起「捍衛檢察官辦案獨立性，支持台中地檢署陳隆翔檢察官！」活動，並串連全國檢察官連署，更有40多人獻花力挺。