▲買地、擴店砸10億全賠，高雄39年老字號「大八餐飲」2日起停業。（圖／東森新聞）

地方中心／綜合報導

高雄市一間擁有39年歷史的老字號大八餐飲集團因為財務問題，旗下大八飯店2日上午對公司上百名員工宣布暫停營業，但業者也透露，目前已經有新的投資者願意接手，所有細節都還在持續洽談。其實大八餐飲2018年8月就曾經發生危機，如今暫停營業消息傳出，再次震撼高雄餐飲市場。

根據了解，大八餐飲集團2018年8月傳出跳票近億元的危機，當時董事長林輝義與供應商、銀行達成協議，為了旗下300多名員工的生計持續苦撐，但將近1年的時間都沒有成功挽回頹勢，前一陣子還傳出資金調度困難，員工6月10日要發的5月薪水，領薪日只能拿到3成薪資，引發勞資糾紛。

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▲大八餐飲集團副總林啟安表示，目前已經有新的投資者願意接手。（圖／東森新聞）

大八餐飲集團副總林啟安2日證實，集團旗下大八飯店、夢時代潮坊即日起暫停營業，停業期間會進行盤點與內部組織重整，目前已經有新的投資者願意接手，儘管所有細節還在洽談，「不過資方已經相當明確（接手），已經到了查帳、跟帳的階段」。

據悉，大八餐飲集團2015年開始擴大展店、台北高雄地區連開六間店，但投資約三億的資金全部賠掉，加上耗資7億多元購買的土地無法使用，每個月必須償還銀行超過百萬元，龐大資金缺口讓大八集團決定「瘦身」關閉店面，連經營30年的日本料理四維店也在2018年08月吹熄燈號。

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