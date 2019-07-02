果凍新書發表會　長子郭守正當路人默默替郭台銘加油

圖文 / 鏡週刊



為了爭取成為國民黨總統候選人，選在初選前，前鴻海董事長郭台銘也舉辦了自己口述的第一本自傳《從郭董到果凍：相信郭台銘》發表會，現場擠入上百位粉絲，本刊也在發表會旁見到郭台銘長子郭守正，不同於韓國瑜女兒韓冰所到之處，眾多韓粉與媒體簇擁，低調的郭守正則選擇默默在一旁守候父親，替郭台銘加油。

「我有超強意志力，懂經濟之道與庶民盼望，出來參選是要讓大家有不同選擇，不會做一個平庸的總統，若沒有把握能大破大立，我也不會出來參選。」前鴻海董事長郭台銘在自己的第一本新書《從郭董到果凍：相信郭台銘》發表會上，對台下上百名粉絲懇切地說。

就在發表會後，粉絲們熱情的與郭台銘拿著新書一塊合照，本刊也發現就在簽書會旁，放著一塊大大的郭台銘新書看板邊，站著一位帶著眼鏡，手中抱著一疊資料的年輕人，默默滑著手機，竟是郭台銘的長子—郭守正。

不同於另外一位熱門候選人高雄市長韓國瑜，有個亮眼吸睛的女兒韓冰，不管走到哪都能吸引韓粉與媒體注意，就在新書發表會外，僅有少數永齡基金會的工作人員與郭守正打招呼，整場發表會，郭守正就像個平凡的路人站在一旁，默默的替父親打氣。

而郭董則在自己的新書中，特別提起到郭守正兒時曾因他創業，家裡沒奶粉錢，只能喝米湯。郭台銘在書中寫著，「結婚時沒錢，林淑如跟著他吃苦，只買了一個達新牌衣櫥，在衣櫥上貼兩個囍字，在地板上睡了半年。接著，大兒子郭守正出生，有次深夜一、兩點，他回到家，聽到兒子在哭，才知道家裡早就沒有奶粉錢，妻子又不想讓我煩惱，只能讓小孩喝米湯。」

身為首富長子，郭守正始終相當低調，不少鴻海老臣都說「守正相當有禮貌，也很謙虛。」對於父親要選總統，郭守正似乎一點也不意外，日前接受媒體訪問時，就曾形容郭台銘是偉人型的父親。「從小就覺得父親跟一般人不一樣，是偉人型的父親，一直憂國憂民，所以他選擇參選總統，我並不意外。」



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