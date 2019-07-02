長榮勞資二度閉門協商又卡關　休息逾3小時才重回談判桌

▲長榮航空勞資雙方二度閉門協商，下午開會遲遲未召開，勞動部次長劉士豪面對媒體詢問苦笑以對。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

長榮航空勞資二度閉門協商，上午雙方針對勞方提出六大訴求各自表述意見，中午休息後，雙方各自帶開討論遲未進入會議室談判，整整休息逾3小時未繼續開會，勞動部次長劉士豪親自請資方代表進入會議室討論，勞方代表甚至還帶來投票箱要進行某些議題表決，遲至下午1時35分才重新回到會議室進行談判。

長榮航空勞資二度協商在桃園市尊爵天際飯店地下室舉行閉門會議，開會除大會議室外，在左右各有兩間休息室供勞資雙方使用，但上午10時25分休息後，雙方卻遲遲未再進入大會議室開會，期間只見勞動部次長劉士豪穿梭兩間休息室，引起媒體一次又一次追逐詢問。

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▲長榮航空勞資雙方二度閉門協商，中午一度休息後遲遲未開會，大批媒體苦候會議室前。（圖／記者沈繼昌攝）

期間，長榮人事副總蕭錦隆被堵訪時無奈表示，休息這段期間只是討論一些文字而已，隨即進入會場沒再發言；桃園市空服員職業工會甚至還由會員代表找來一個投票箱進入勞方休息室，至於用途，勞方說，要用來做會員討論表決用，並稱是長榮公司浪費時間不願開會，因工會既定行程就是要召開會員代表大會，選出理、監事幹部，才會邀請會員代表來現場投票。

對於雙方都遲遲未進入辦公室開會，協助媒體採訪的桃園市府新聞處長詹賀順說，勞資雙方代表上午第一次休息後，雙方都在各自休息室討論議題，兩方都認為是等待對方，結果時間越拖越長，只要勞資任何一方有代表出來，媒體都急著上前堵訪，經他協調後，雙方終於在下午1時35分重新回到會議室進行協商。

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