鐵玫瑰卡司公布！金曲歌后開唱　魏如萱鄭宜農狂噴女力

記者盧薇淩／台北報導

「2019桃園鐵玫瑰國際音樂節」今年擴大舉辦，串聯亞洲7國、8場大師講座、82組樂團、歌手共襄盛舉。大賽祭出100萬元總獎金，分為社會組及校園組，冠軍隊伍也將參加國際音樂節演出，本周五桃園展演中心登場的大師講座由角頭音樂創辦人張四十三開講，講題：「我家來了飯島愛．談賀爾蒙行銷」，讓人充滿無限想像空間。

▲鐵玫瑰卡司公布，艾怡良、魏如萱演出。（圖／新視紀整合行銷）

「清新玫瑰趴」將在7月27、28日於桃園藝文廣場登場，「清新玫瑰趴」卡司2日公布，有金曲歌后艾怡良、王若琳、鄭宜農、魏如萱、HUSH、柯智棠、舒米恩、慢慢說、黃子軒與山平快、馬修連恩、黎可辰、鹿角樂團、脆樂團、EastWave，以及來自泰國The Mousses、馬來西亞莊啟馨等，聚集不少臺灣優秀的女性音樂人。

不少網友認為勇敢做自己的HUSH如同玫瑰綻放自信，再加上柯智棠、舒米恩、馬修連恩、慢慢說等各式舒服聆聽的音樂風格，打造一場國際多元融合的「清新玫瑰趴」。剛在金曲30與茄子蛋、阿爆合作獲得網路好評的黃子軒與山平快，主唱本黃子軒本次也將與馬修連恩合作，兩人期盼能擦出新火花。

▲黃子軒與山平快在金曲30演出獲好評 。（圖／新視紀整合行銷）

為期5個月的8場大師講座，由馬來西亞城市巨響創辦人陳昇聖打頭陣，本周五由角頭音樂社長張四十三接棒登場，之後包括加拿大育空音樂家-馬修連恩、資深音樂製作人-陳子鴻、鐵玫瑰音樂節創意總監-李明道、好萊塢製作人-李恕權、泰國大山音樂節創辦人-Yuthana Boonorm、Ocean Star Music 執行長-權敬美等大師輪流開講，皆為免費自由入場。

「音樂創作培訓班」即日起至7月4日開放網路報名，將與台灣音樂文化國際交流協會合作，內容包含作曲、作詞編曲、混音等音樂創作等系列課程，全台對於音樂創作有興趣之學生或民眾皆可報名，以個人報名為主，兩年內未參與本課程之學生優先受理。