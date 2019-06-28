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LG G8s ThinQ登台　隔空操控手機根本變魔術

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

記者邱倢芯／台北報導

LG G8s ThinQ今（28）日登台，此款手機最大的亮點，就是導入了飛時測距（ToF）技術，使用者可以不用直接接觸，就可以隔空操控手機，舉凡控制音量控制、開啟YouTube、畫面擷取、接聽來電、關閉鬧鐘，或是任何預設的App開啟。

▲▼LG G8s ThinQ。（圖／記者邱倢芯攝）

值得注意的是，G8s ThinQ的前置鏡頭還可以作為手機解鎖之用，其擁有Hand ID靜脈識別功能，只要讓手機鏡頭偵測到手掌上的血管數據即可解鎖，這項生物識別技術還可用於金融服務（行動支付）之用。

而在後置鏡頭方面，G8s ThinQ搭載了三鏡頭的配置，包括1,200萬畫素、78°、f/1.8 光圈的標準鏡頭、能夠達到5倍數位變焦的1,200萬畫素、48°、f/2.6 光圈的Tele遠距鏡頭，且此次還特地回歸了1,300 萬畫素LG 137度超廣角鏡頭。

▲▼LG G8s ThinQ。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼LG G8s ThinQ。（圖／記者邱倢芯攝）

在其他硬體配置方面，G8s ThinQ採用6.2吋18:7:9的FHD + OLED大螢幕，解析度為2,248 x 1,080），並配備了DTS：X 3D環繞音效技術，可將雙聲道清晰分離。

而在機身的部分，G8s ThinQ結合了金屬與2.5D曲面玻璃，號稱可讓手機更好持握，且配有IP68防水防塵及MIL-STD 810G 美國軍規防護認證，不論是到沙灘中戲水或是下雨天中使用等嚴酷環境都不怕。

G8s ThinQ本次在台推出鏡面黑與鏡面藍兩色，建議售價為23,900元，7/1起將於中華電信、神腦、聯強經銷通路同步開賣；搭配中華電信大4G購機方案，月付1,399元，30個月租期，專案價9,990元。

▲▼LG G8s ThinQ。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼上圖是使用G8s ThinQ標準鏡頭所拍攝的畫面，下圖則為137度超廣角鏡頭拍攝，二張照片拍攝角度、位置皆相同。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼LG G8s ThinQ。（圖／記者邱倢芯攝）

中階機Q60同步現身
除了G8s ThinQ外，今日的活動當中還推出了中階機款Q60；其配備6.26吋HD+大螢幕（解析度達1,520x720，內嵌式觸控顯示器），擁有三主鏡頭配置、AI 智慧技術、 DTS：X 3D 環繞音效、MIL-STD 軍規防護以及首創符合時下潮流的YouTube Live超潮一鍵直播功能，消費者可以隨時隨地分享趣味生活影音。

LG Q60機身一樣以金屬框架結合2.5D微曲弧面玻璃，流線型的外型設計提供絕佳持握手感，螢幕頂端前鏡頭採取水滴型開孔設計。全機通過MIL-STD810G美國軍規的嚴格認證，號稱在各種情況下都能安心使用。

Q60搭載三重鏡頭配置，包括1,600萬畫素、76°標準鏡頭；200萬畫素、83°肖像鏡頭，以及 500 萬畫素、120°的超廣角鏡頭，結合AI智慧相機，輕鬆紀錄影像生活，直接開啟相機模式YouTube Live功能，快速分享趣味影音，為熱愛社群分享的網路世代提供便利選擇；並內建DTS: X 3D環繞音效。

LG Q60 推出全新極光黑及全新摩洛哥藍兩色，建議售價4,990元，7/1起將於中華電信以及神腦、聯強經銷通路同步推出。

LG舊換新超有誠意　連家電都可以換
現今手機廠大多會推出手機舊換新的優惠，而這次LG首次手機舊換新活動登場，不限手機品牌，歡迎一起參與「舊換新 有購G8」活動，消費者可透過專屬APP檢測並評估指定機型價格，再享LG活動加碼金2,000元，不需要出門即可輕鬆換購G8S ThinQ或LG指定家電。

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關鍵字：LG G8s ThinQ,隔空操控,Hand ID靜脈識別

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