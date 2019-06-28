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見文在寅談半島局勢　習近平表態力挺「川金三會」

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▲▼習近平和文在寅27日晚間在大阪碰面，就朝鮮半島形勢交換了看法。（圖／翻攝自《新華社》）

▲習近平和文在寅27日晚間在大阪碰面，就朝鮮半島形勢交換了看法。（圖／翻攝自《新華社》）

大陸中心／綜合報導

大陸國家主席習近平27日晚間在日本大阪會晤南韓總統文在寅，雙方就朝鮮半島形勢交換意見。習近平當場表態，「中方支援朝美舉行新一輪領導人會晤」；文在寅則回應，將繼續致力於改善南北韓關係，願同中方加強合作，為實現無核化目標和永久和平穩定作出貢獻。

據《新華社》報導，習近平會面中主動提到上週對北韓進行的國事訪問，「從這次訪問朝鮮和近期各方面情況看，半島緩和對話的大勢沒有變，政治解決仍是各方的優先選項。事實證明，只有通過對話協商，按照分階段、同步走原則，逐步解決各自合理關切，才能找到出路。」

他還指出，「下一步，我們應該加大促談力度，共同做有關方工作。中方支持朝美舉行新一輪領導人會晤，希望雙方爭取對話取得進展。半島應堅持無核化方向，同時朝方的合理關切也應得到重視和回應。」

文在寅表示，「習近平主席訪問朝鮮，為推動半島對話勢頭和維護半島和平穩定發揮了建設性作用，作出了重要貢獻。韓方將繼續致力於改善南北關係，同中方加強合作，為實現無核化目標和永久和平穩定作出貢獻。」

▼習近平表態支持第三次川金會。（圖／翻攝自《新華社》）

▲▼習近平和文在寅27日晚間在大阪碰面，就朝鮮半島形勢交換了看法。（圖／翻攝自《新華社》）

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關鍵字：川金會,習近平,文在寅,半島局勢

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