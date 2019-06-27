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「深度偽造」影片猖獗　臉書祖克柏：有必要制定規範政策

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▲臉書執行長兼創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／路透社）

▲臉書執行長兼創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／路透社）

科技中心／綜合報導

臉書（Facebook）正在制定一項監管政策，加以規範那些被視為製造假新聞、惡搞與惡作劇的深度偽造（Deepfake）影片。

深度偽造，是運用人工智慧與機器學習的的人體圖像合成技術，將圖像與影片重複堆疊，合成至目標圖像與影片上，造成似假還真的效果。不少有心人士正利用這種技術竄改影片達到傳播錯誤訊息的目的，成為臉書近來所面臨的最新威脅。

面對外界呼籲臉書加強打擊假新聞的呼聲愈來愈高，臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）卻表示，這是一個複雜的問題，臉書不會刪除假新聞，但會讓用戶知道它不是真的。祖克柏周三（26）在科羅拉多州舉行的阿斯彭思想節（Aspen Ideas Festival）上說道：「我們需要非常謹慎，在我們的服務中，每天有超過千億則訊息在系統中流動，我們希望能以更精確的方式定義事務。」

美國《財富》雜誌（Fortune）報導，過去幾年來，「深度偽造」技術已成為公眾的關注焦點，該技術能在人們的談話影片中插入詞語或偽造一個談話，卻難以辨別真偽而造嚴重損害。外界擔心，這種技術的發展可能會被用以干擾選舉、敲詐勒索甚至是引發戰爭。種種疑慮下，臉書卻在上個月拒絕將美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的假影片自其平台上刪除，而飽受爭議。

祖克柏表示，臉書可將該影片標註為誤導訊息，以減緩在社群網站上的傳播，但臉書動作緩慢，耗費了一日仍未採取行動，導致該影片仍在數百萬名用戶中傳播。對此，祖克柏回應為「執行錯誤」，但他也補充道，不希望臉書僅因「並非事實」而刪除用戶發布的內容。「我們不應該採取過於激烈的行動，作為一家私人企業，我們不能因為文章內容並非事實就阻止用戶發言，」祖克柏表示，「對我來說，那樣太超過了。」

本月初，藝術家博斯特斯（Bill Poster）及豪維（Daniel Howe）與廣告公司Canny合作，在Instagram上發布一則以祖克柏為主角的深度偽造影片。影片中的「假」祖克柏說道：「想像一下，一個人完全控制著數十億人被盜的數據，掌握著他們所有的秘密、生活和未來。這都要歸咎於Spectre漏洞，它讓我明白，誰控制了數據，誰就控制了未來。」

祖克柏表示，他認為有必要制定一項政策來規範可能導致嚴重傷害的深度偽造影片。例如，深度偽造影片可以模擬美國總統川普，製作一支假影片向北韓宣戰，這可能會造成核戰。「隨著技術的發展，政策也須不斷演變，但我認為，應該謹慎對待這個問題並諮詢專家，而非倉促或單方面的做決定。」

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關鍵字：臉書,祖克柏,Facebook,深度偽造,Deepfake

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