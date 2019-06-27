稻草別亂燒！　宜蘭出動空拍機！抓到罰10萬以下

▲農民燃燒稻草，會被裁處10萬元以下罰鍰。（圖／宜蘭環保局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一期稻作目前正值收割期，部分農友習慣將收割後的稻草，就地在田中直接引火燃燒處理，此易引發空污，宜蘭環保局請農民珍惜稻草，並祭出空拍機稽查，查獲露天燃燒行為，將依空污法，裁處10萬元以下罰鍰，若違反者為工商廠、場者，則處10萬元以上至100萬以下罰鍰。

宜蘭環保局表示，縣府已於2015年3月26日公告縣轄內禁止田野引火燃燒之易致火災行為，並由環保局稽查人員不定時至各鄉鎮市進行稽查。

為提升稽巡查效率，2019年度除增派人力外，將運用空拍機設備輔助執行稽巡查作業，如查獲露天燃燒行為，且產生明顯粒狀污染物影響居住環境，將依空污法，裁處新臺幣1千200元以上、10萬元以下罰鍰，若違反者為工商廠、場者，則處10萬元以上至100萬以下罰鍰。如果因濃煙引發車禍或造成人員傷亡，還會涉及公共危險罪嫌，要被移送法辦，實在得不償失。

環保局指出，稻草是可以重覆利用的自然資源，研究指出稻草需經過微生物腐化才能轉變成肥份，直接焚燒稻草會破壞表土的微生物相，反而將農田有機質全燒掉，且燃燒稻草不僅會影響空氣品質，若涉及行車安全，造成車禍傷亡，還會涉及刑事責任。

環保局呼籲農友應以回收或堆肥等其他方式處理稻草，例如將稻草斬碎拌入土中，利用其分解之有機質作為天然肥料，提高土壤的肥沃度，可以減少使用化學肥料，再行整地插秧作業，間接節省成本，一舉數得。

另一方面，稻草也可再利用作為田間畦面敷蓋，來培育作物，不但達到資源再利用外也降低燃燒稻草污染空氣情形，為環境節能減碳及永續發展盡一分力，此外，稻草可作為傳統草蓆與工藝品編織等用途，同時推動宜蘭在地文化。

環保局長周錫福提醒，露天燃燒稻草不但觸法更危害到宜蘭縣的環境品質，希望農民不要浪費了這好用的資源，使稻草肥份能回歸農地，有助於農業資源循環利用，也維護空氣品質。