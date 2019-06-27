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亡夫死3天狂領2800萬 　知名媒體人「後母被判刑」結果出爐

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▲高雄一名網友指出，日前到某銀行要臨櫃存款3萬元，卻遭行員拒絕處理，要求到ATM自行操作。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲廖彩雲在周仲超死後3天內領走存款超過2800萬元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

社會中心／綜合報導

知名媒體人周天瑞的父親周仲超於2010年過世後，3個兄弟姊妹赫然發現，後母廖彩雲竟然在3天內提領其存款將近3000萬元，氣得告上法院。廖女辯稱，領出來的錢是亡夫生前授權，用來支付後事的費用；然而新北地院認為，即使生前授權，過世後所有存款屬於遺產範疇，委託關係也會自動消滅，廖女未經其他繼承人同意不能擅自提款，最後依偽造私文書罪判處6個月有期徒刑，得易科罰金5.4萬元。

現為中央廣播電台董事長的周天瑞是資深媒體工作者，投身新聞界30年，曾創辦《新新聞周刊》，擔任《中國時報》副總編輯、《環球電視台》執行副總經理兼新聞總監、《自立晚報》社長及《勁報》社長。他的父親周仲超有過2段婚姻，與第一任妻子育有6名子女，後來和廖彩雲婚後也生下2名子女。

判決書指出，周仲超2009年因車禍受傷住院，進而引發肺部感染，後來住進安養中心長達1年的時間，直到2010年8月22日逝世。同年8月23日至25日之間，廖彩雲拿著12張擅自填寫、蓋有周仲超印章取款憑條，分次到郵局、花旗銀行、台新銀行等多家金融行庫，領取周仲超名下7個帳戶超過2800萬元的存款。

▲新台幣,鈔票,錢。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲法院指出，儘管廖聲稱周仲超生前授權提款作指定用途，但死後授權關係即消失，提款需得到全體繼承人同意。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

周仲超與第一任妻子所生的3名子女發現廖彩雲的行動，知道亡父將近3000萬元的存款遭提領後，便向法院提出告訴。廖彩雲在新北地院出庭時辯稱，周仲超生前即在醫院向她提過，印章、存摺等都交由她保管；她與周仲超所生的女兒也作證的確有這麼一回事，並聲稱除了保管重要物品外，周仲超還要求廖彩雲在他死後把所有存款領出來，轉到自己的銀行戶頭裡，避免讓周天瑞等人領走，而這些錢要拿來買地土葬、付遺產稅、地價稅和喪葬等費用。

不過法官指出，不論周仲超生前是否委任妻子將帳戶的錢提領做任何用處，委任關係將隨當事人過世而消滅，而死後所有的財產都屬於遺產，若沒有得到全體繼承人同意，廖彩雲就不能領取周仲超名下存款。

根據調查，廖彩雲提領近3000萬的大部分存款都已轉入自己名下，扣除已支付的不到800萬元的喪葬等費用，還有2000多萬的支用情形不明；其中，部分支出項目是在周仲超生前即已支出，部分則是延遲到2016年才支出。法官基於廖彩雲雖無前科卻否認案情，也沒有和全體繼承人達成和解的考量，依偽造私文書罪將她判處6個月有期徒刑，得易科罰金5.4萬元，全案可上訴。

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關鍵字：周天瑞,偽造私文書罪

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