當93年乖乖牌！白髮嬤「想體驗犯法」自願被捕　上銬進警局超開心

近來一組滿頭白髮的阿嬤面色凝重的坐在警局裡的照片在推特上瘋傳,乍看之下還以為這名阿嬤犯了滔天大罪,其實她只是希望在死前來一次不一樣的體驗。英國的喬西(Josie Birds)阿嬤當了93年的乖乖牌,進警局因此成為她的「遺願」。英國最大警察部隊配合她上演這場逮捕戲碼,讓她「非常享受」。

喬西的孫女帕姆(Pam Smith)22日在推特上傳一系列照片,並向曼徹斯特警方(Greater Manchester Police,簡稱GMP)道謝。帕姆寫道,「非常感謝大曼徹斯特方今天『逮捕』了我的奶奶喬西。她已經93歲了,健康狀況每況愈下,希望在還有時間的時候因某種原因被捕。她有一顆黃金般的心,今天過得非常愉快。謝謝你們滿足她的願望。」

▲ 喬西坐在警局裡。

帕姆提到,「警察讓一名老太太非常開心。她很窮,想趁她還有力氣享受這一切的時候做這件事。她一生都是個好人(她說的……),希望擁有一次難忘的經驗!她是一個明星。」這則貼文已經在推特上獲得超過5400人按讚、1100人轉推。

GMP則在一份聲明中說明,「幾周前,一名社區居民向北曼徹斯特區的社區服務警員(PSCO)提出這個不太尋常的要求。這名女士表示,她93歲的奶奶的遺願清單上有一個願望,希望GMP能幫助她實現。她的願望是讓這名奶奶『被逮捕』、帶到我們的警察局,讓她體驗觸法的感覺。」

▲ 喬西被捕時相當開心。

當地警方表示,「如何幫助社區居民是PSCO關注的焦點。在這個特別的日子,我們協助一名老婦人實現願望,給了她值得紀念的一天。我們可以向其他居民保證,在這件事發生的同時,該地區的其他警員都持續履行他們的職責,確保不會對周遭地區產生任何影響。」

GMP指出,「我們希望市民在我們在場時感到安心,也希望居民看見我們在外走動時能夠自在的向我們求助。我們很高興能讓一位老婦人露出笑容,並在她的遺願清單上劃掉一個項目。」

事實上,英國過去也曾發生類似事件。104歲的安妮‧布羅布羅(Anne Brokenbrow)3月向她所居住的布里斯托療養院院方吐露,她希望嘗試被逮捕。事後她表示,「我度過了美好的一天,很有趣。我以前從未遇到過這種事,他們還為我戴手銬。」

A big thank you to @gmpolice for "arresting" my Gran Josie today. She is 93 years old and her health is failing, and she wanted to be arrested for something before it's too late. She has a heart of gold and thoroughly enjoyed it today. Thank you for granting her wishes. pic.twitter.com/hi1qkJESwv