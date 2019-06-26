30歲當董事「個人資產破億萬」　BMW繼承人喊吃不消：只想當個經理

▲卡蘭登說自己曾遭到綁架。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

成為全球知名的德國汽車品牌繼承人有多辛苦？日前BMW繼承人的57歲卡蘭登（Susanne Klatten）及53歲廣德特（Stefan Quandt）接受採訪時透露，他們看似擁有許多財富，可以整天遊玩，實際上卻曾遭到綁架，也經常被人嫉妒及誤解，更不用說需要承擔沉重的社會責任。

綜合外媒報導，自從繼承號稱「全德國第二大富豪」父親的財產後，外界估計，卡蘭登個人淨資產高達210億美元（約新台幣6300億元），廣德特則有175億美元（約新台幣5250億元），姊弟倆擁有的BMW股票超過10億美元，皆是德國前十大富豪。

▲廣德特坦言，繼承BMW比起財富，更多是社會責任。（圖／達志影像／美聯社）

不過他們並不如外界想得幸福。卡蘭登說，雖然他們看似繼承龐大財富，「有些人可能以為我們整天坐在遊艇上在地中海遊玩，但情況並非如此」，她和母親曾在1978年遭歹徒綁架，一度成為新聞版面，也許他們繼承了財富，同時卻也繼承了外界的嫉妒及誤解，「嫉妒，一個在德國普遍的特徵」。

廣德特則說，他們繼承了BMW，也就有了更大的社會責任，需要保護德國的工作機會，不單單只是因為錢才繼承。廣德特提到，自己過去只希望當個簡單的產品經理，或是念建築學位，卻沒想到在30歲就被迫當上董事，確實讓人難以負荷。