夫蹲苦窯戶口多一女　傻眼：坐牢這麼久都沒碰...怎麼懷孕了？

▲徐男坐牢期間，遭到妻子出軌外遇還生下一女報戶口。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一對毒蟲夫妻，因丈夫入獄，妻子不堪無毒可用，再劈腿毒蟲莊男，劉女意外懷孕，生下莊男的女兒，報戶口時終於紙包不住火，被丈夫抓包。丈夫氣憤被戴綠帽，與劉女「閃離」再提告劉女與莊男妨害家庭，劉女與莊男因而雙雙被起訴。

28歲的徐男2017年與同樣是毒蟲的劉女結婚，婚後徐男因毒品被判刑入監蹲苦牢，不過劉女難忍毒癮，只好背叛丈夫，出軌同為毒蟲的32歲莊男。

劉女與莊男趁著丈夫鞭長莫及無所顧忌，多次相約嘿咻，卻意外懷孕，為了怕漏餡，劉女懷孕後開始減少探監次數，徐男雖心生懷疑，但因人在苦窯裡，無法證實。直到2018年5月間，劉女生了一個女兒報戶口，徐男才驚覺「坐牢這麼久，都沒碰妻子，怎可能懷孕？」劉女也坦承出軌莊男。徐男在獄中火速與妻離婚，並控告妻子及徐男妨害家庭。

劉女向坦承外遇莊男並生下1女，檢方依妨害家庭罪嫌起訴劉女、莊男也因通姦罪嫌另行起訴，只是劉女、莊男2人又因涉毒品案均遭逮捕，日前入監服刑中。

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