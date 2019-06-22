幕後／孫安佐「一口答應」無酬活動　收工秒變見面會

記者許逸群／台北報導

孫鵬與狄鶯的兒子孫安佐今年剛滿19歲，返台後專心經營視頻在網路闖出名堂，一撇過去的新聞事件，成為名符其實的YouTuber。若沒特別關注他的人似乎不了解，或甚至會有人認為他有些自大，事實上，他私底下是個謙虛且相當溫和的大男孩。

▲孫安佐出席公益快閃活動。（圖／記者李毓康攝）

孫安佐今（22日）出席「愛盲基金會」在西門町的公益快閃活動，這是他第一次以名人的身份出席公益活動。根據工作人員透露，在私訊孫安佐邀約時，對方聽到是公益活動二話不說就答應，在討論活動內容也配合度十足，舉凡是體驗盲人的生活，或是與媒體互動訪問，只要不刻意去觸碰他的痛處或敏感帶，他絕對是真心全意配合各種工作。

▲▼名人們一起體驗視障朋友的生活。（圖／記者李毓康攝）

孫安佐在網路人氣高，現實中也是如此。雖然現場有許多官靈芝、愷樂與許富凱的粉絲，但活動一結束，孫安佐立刻被數十名粉絲團團圍住。原本即將要離開的他，見到粉絲拿出紙筆或手機、相機，他也停在原地簽名與合影。他說，如果粉絲喜歡他，他只要沒趕時間都很樂意簽名或合照，且難能可貴的是，他沒有因名氣攀升而改變，他從返台後第一次與粉絲碰面，至今都沒變過。

▲▼孫安佐幫粉絲簽名與合影。（圖／記者許逸群攝）