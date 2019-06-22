賣油給北韓數億資產遭凍！陳世憲昔嗆殺法務部次長...今住處6樓墜落亡

▲涉嫌賣石油給北韓的商人陳世憲，22日在高雄住處一躍而下，當場死亡（圖／翻攝網路）

地方中心／高雄報導

高洋漁業公司負責人陳世憲2017年間，涉嫌運石油到公海賣給北韓，遭美國衛星抓包；不但船隻遭南韓扣押，也被依《資恐防制法》制裁。他不滿遭罰，打電話恐嚇法務部次長及檢察官，2019年1月更曾服安眠藥自殺，稱「做鬼也不放過你！」。本月22日，高雄五福派出所獲報，一名男子疑似從6樓住處跳下，當場死亡，身分經證實就是陳世憲。

2017年11月香港籍貨輪「方向永嘉號」離開台灣後，載著大量石油到公海上與北韓油輪接駁；美國衛星拍到影像，認定其違反國際禁運決議，南韓以此為證於同月24日扣押該船。高雄地檢調查發現，高洋漁業負責人陳世憲租用

「方向永嘉號」時，4度不實報關，運了2萬多噸石油賣給北韓。2018年高雄地院依偽造文書罪，判他拘役119天；法務部也依《資恐防治法》凍結陳世憲名下海內外資產，這也是台灣史上《資恐防制法》懲罰的第一例。

之後陳世憲開始暴走，不但在官司審理期間去電法務部，揚言殺光法務部次長陳明堂及洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲全家；之後又服安眠藥企圖自殺「明志」，獲救後出院更高喊：「做鬼也不會放過你們！」

高雄五福派出所2019年6月22日早上10時許，接獲民眾報案疑似有人想跳樓，警方到場時陳男已頭顱破裂，明顯死亡，詳細動機仍有待查證。

【最狂油商陳世憲大事紀】

2017年12月30日被高雄檢方查出用船報關不實，訊後150萬交保。

2018年1月中，法務部召開記者會，依《資恐防制法》凍結陳世憲名下海內外資產，金額達數億元。

記者會隔天，陳世憲發飆致電法務部，嗆殺法務部次長及檢察官全家；之後又服安眠藥自殺，獲救出院時高喊「做鬼也不放過你們！」

2019年6月22日，在高雄住處墜樓身亡

