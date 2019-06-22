一芳「大村葡萄水果茶」實品竟無「夢幻淡紫色」　店員曝原因

▲一芳「大村葡萄水果茶」引起討論。（圖／翻攝自Facebook／一芳水果茶，下同）

記者葉國吏／綜合報導

知名手搖飲料「一芳水果茶」，最近推出新飲品「大村葡萄水果茶」，因飲料呈現美麗的紫色，引起許多人朝聖，粉絲專頁也發起活動，只要拍照上傳「大村葡萄水果茶」照片就能獲得獎品。只不過，底下許多人上傳的照片，似乎都跟官網所發的照片顏色差很多。

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▲大村葡萄水果茶呈現夢幻粉紫色，引起網友拍照上傳。



以水果茶起家的一芳，這次將彰化大村巨峰葡萄榨汁，搭配包種茶打造新品「大村葡萄水果茶」。葡萄水果茶外觀帶有夢幻粉紫色，還有蘋果切片，口感是香甜微酸，號稱入口就能喝到葡萄香氣、包種綠茶的清新感，尾韻則有葡萄、茶湯的回甘。

▲▼「大村葡萄水果茶」品質不一，有人的葡萄茶沒有淡紫色。

不過在一芳粉絲頁有人留言表示「只喝到檸檬味，沒葡萄味」，也有人拍下照片發現不是夢幻粉紫色，而是跟平淡無奇的茶黃色，還上傳照片問道「到底怎麼拍 可以跟你這杯紫色的ㄧ樣？」另外也有網友說「顏色不紫就算了，連喝都只有酸酸的檸檬味，完全沒有葡萄味啊！」

▲也有網友喝到淡紫色的「大村葡萄水果茶」。

但也有網友喝到美味的葡萄水果茶，留言透露每家分店品質不一，也有人透露「店員表示每次葡萄送來的都不一樣」，所以才沒看到說好的夢幻粉紫色。