秋行軍蟲入侵士林、北投　北市再添5例通報案

▲北投區湖田里發現秋行軍蟲。（圖／產發局提供，下同）



記者楊亞璇／台北報導

秋行軍蟲疫情持續延燒，台北市19日再增5通報案例，尚待檢驗出爐。北投區陽明山竹子湖地區4處、士林區平等里1處，共5處小型玉米田有通報案例，已經農委會動植物防疫檢疫局，並送交防檢局進一步鑑定。

北市產業發展局科長呂丘鴻指出，北市目前通報疑似秋行軍蟲案例已累積7例，先前2起通報案分別位在北投區泉源里、士林區公館里等兩處玉米田，秋行軍蟲數量約1到2隻，不過這5例卻有增加趨勢，農民陽明山4處，每處約有4到6隻，而平等里1則是3隻以上，呼籲農友注意並加強通報。

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呂丘鴻表示，北市府14日已成立災害應變小組，且防疫已進入第二階段，在週末處理先前通報的兩案，另外5案也因確定外觀符合秋行軍蟲，已執行噴灑藥劑，並送往中央鑑定。

北市產發局呼籲農民，秋行軍蟲主要危害玉米、水稻、高梁、葫蘆科、茄科等經濟作物，成熟幼蟲頭殼有個黃色倒Y字的紋路，背部每節都有四個斑點，務必加強巡檢秋行軍蟲易危害的田間作物，儘早通報。

通報方法包括，動植物防疫檢疫局LINE@，撥打防檢局通報專線0800-039-131，利用防檢局防疫小尖兵粉絲專頁，使用「農作物天然災害即時回報」APP，向市府、農會及區公所通報，市府通報電話為1999轉分機1051。