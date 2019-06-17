罵警「有牌流氓、你媽XX勒」　宜蘭男挨告判無罪

▲蘇澳警方先挑釁，男子罵警「你們這是有牌流氓對嗎？」及譙3字經被判無罪。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭毒品前科男子未戴安全帽騎車，警攔下要搜身，男子拒絕並罵警是「有牌流氓」、及國罵警「你媽機X勒」，警方將男子依妨害公務送辦。宜蘭地院認為，是員警先說：「你會怕？你不是大尾（台語：大尾流氓）？」男子回說：「我沒多大尾，沒你們大尾，你們這是有牌流氓對嗎？」，認為警先挑釁，男子口出穢語則是抒發情緒，判決無罪。

判決指出，毒品前科陳姓男子，2019年2月間，未戴安全帽在宜蘭南方澳騎車，被黃姓、盧姓警員攔，並要搜車遭拒，僵持3分鐘後，警要開單時，陳男抱怨稱沒人你們才敢亂來，在那邊說要搜，不想理你們啦並說「我看到你（指警員）都快嚇死了。」

開單黃姓警員聽到後，當場回應「你會怕？不是很大尾？」。陳男回說：「我沒多大尾，沒你們大尾，你們這是有牌流氓對嗎？」黃姓警員：「你說啥，你說誰有牌流氓？」陳男：「你啊，你是有牌流氓。」黃姓警員：「這樣可以算公然侮辱、妨礙公務喔？」。

陳男：「怎麼講？」黃警員：「啊你說我有牌流氓啊。」被告：「啊？阿你說我吃藥啊，拜託一下，你說我身上有帶東西耶。」。

陳、黃倆人起口角後，黃姓警員即呼叫支援，於另一員警到場後，即對陳男說「你真的很勇，拜託欸。」並對陳男稱以妨害公務要宣告權利。陳男反問那裡妨礙公務說來聽聽？警員宣告權利完畢，即開始拉陳男環抱於胸前之手臂欲上銬，陳男反抗稱「硬要刁我」，被壓制地時說「你媽機X勒」、「你娘，你們現在要和我打就是了」。

法官審理，陳男對警員稱「有牌流氓」一語，係警員攔查違規未戴安全帽騎乘機車之被告詢問是否施用毒品？及願否予以搜身遭拒後，於交談中先對被告稱：「你不是大尾（台語）？」。陳男才回以：「我沒多大尾，沒你們大尾，你們這是有牌流氓對嗎？」

法官認為，陳男回以「沒你們大尾，你們是有牌流氓」一語，亦應只是回應警員之戲謔，員警既戲謔在先，則對人民同為戲謔之回應，似難遽認侮辱之意。

另陳男因不滿警員以妨害公務並為逮捕，旋經遭壓制於地面時，口出「你媽機X勒」、「你娘，你們現在要和我打就是了」，亦係對當下遭壓制逮捕之不滿，口出穢語以抒發情緒，且「你媽機X勒」、「你娘」，雖俗認係穢語、髒話，但聞之者，多認係口出穢語者不禮貌或無教養，亦不致認係對受話者人格之侮辱。

因此，陳男拒絕警員任意搜索，旋與警員於言談中對警員謔稱其大尾流氓而回應有牌流氓，繼嗣不滿警員據此認其妨害公務之逮捕壓制，而口出情緒性穢語，雖均有不當，惟均難認係對依法執行職務之員警為人格侮辱，另亦無事證足認陳男有對警員施何強暴、脅迫，判陳男無罪。