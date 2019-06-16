　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

蹲點男偷連「未加密WIFI」被告！　檢察官2個理由不起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼手機遊戲（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲陳男因在人家家門外用手機連上未加密WIFI，被告竊盜罪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

社會中心／綜合報導

苗栗縣後龍鎮19歲陳姓男子因手機沒有網路吃到飽，發現住家附近一戶鄰居的wifi沒有加密後，竟在半夜1點跑到人家家門前連線上網；屋主感到網路速度「卡卡的」後，透過監視器看見陳男，隨即報警控告對方偷竊。不過檢察官認為，無線網路屬於電磁波，與竊盜罪定義的「能量動產」不符，而且屋主沒有加密在先，並無法判定陳男非法使用的犯意，最後以不起訴處分。

根據《自由時報》報導，苗栗縣後龍鎮19歲陳男因沒錢辦網路吃到飽的手機月租方案，當發現住家附近一戶鄰居wifi沒有加密後，便於4月11日半夜1點多，到該民宅前「蹲點」連wifi上網。覺得網路「卡卡」的屋主透過監視器看見陳男在家門前滑手機，認為對方利用自己wifi未加密而偷連上網，氣得報警提告。

警方依「涉嫌竊盜罪及違反電信法」將陳男移送苗栗地檢署；然而承辦檢察官認為，依刑法竊盜罪章規定，電能、熱能及及其他能量屬於「動產」，但當中「其他能量」性質的定義應該如電能等會消長的能量，而無線網路傳輸是透過電波傳送方式進行，使用後物質能量不會減少，因此不適用。

最後，檢察官認為屋主wifi未加密，可能造成陳男以為屋主願意分享的誤會，因此判定陳男犯罪嫌疑不足，以不起訴處分。

ET快訊
快訊／林森北路傳槍響！狂徒拒檢當街開槍　警閃子彈壓制
快訊／紐西蘭東北太平洋海域7.4強震　發布海嘯警報
婚宴會館工讀生想請假！一張照悲劇露餡　網半夜笑慘洗版：也太淺

關鍵字：苗栗縣,後龍鎮,WIFI

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／超危險！狂徒拒檢當街開槍　警超強閃過逮人起2槍

北聯幫退任幫主「回鍋」！圓山飯店百桌同慶　江湖恐掀波瀾

人夫「球友變床友」後蒸發　小三自爆姦情求償150萬…結果正宮逆轉勝

蹲點男偷連「未加密WIFI」被告！　檢察官2個理由不起訴

板橋4車疑遭縱火慘剩骨架　男辯稱「在車上烤肉」

南投玉門關民宿大火！「整排小木屋」陷入火海　驚人烈焰衝天

快訊／三重凌晨驚傳離奇巨響　他遇閃光跳電嚇問「哪裡爆炸了？」

4天拖吊3次！違停男不滿「被針對」　帶隊狂毆...司機慘叫超淒厲

6男女跳鼻頭角禁區潛水　「1女失蹤」獲救…消防局一問開罰5萬

快訊／苗栗3車大追撞扁！BMW翻車躺路中央　國道3號全線封閉搶救

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

韓國瑜提反送中！拒絕「一國兩制」　除非「OVER MY DEAD BODY」！

導演爸揹「柯基包」搭地鐵上班　吐舌度咕萌樣融化路人：到了沒

鍾明軒談反送中濺血抗爭 「珍惜民主！台灣人要有危機意識」

妻女患肌肉萎縮...他苦撐照料30年 捨「放棄念頭」擦淚喊：我的責任！

貪玩主人幫萌寵自製「障礙賽道」 蜜袋鼯45秒達標加碼專業飛行秀

快訊／超危險！狂徒拒檢當街開槍　警超強閃過逮人起2槍

北聯幫退任幫主「回鍋」！圓山飯店百桌同慶　江湖恐掀波瀾

人夫「球友變床友」後蒸發　小三自爆姦情求償150萬…結果正宮逆轉勝

蹲點男偷連「未加密WIFI」被告！　檢察官2個理由不起訴

板橋4車疑遭縱火慘剩骨架　男辯稱「在車上烤肉」

南投玉門關民宿大火！「整排小木屋」陷入火海　驚人烈焰衝天

快訊／三重凌晨驚傳離奇巨響　他遇閃光跳電嚇問「哪裡爆炸了？」

4天拖吊3次！違停男不滿「被針對」　帶隊狂毆...司機慘叫超淒厲

6男女跳鼻頭角禁區潛水　「1女失蹤」獲救…消防局一問開罰5萬

快訊／苗栗3車大追撞扁！BMW翻車躺路中央　國道3號全線封閉搶救

勇於面對你的脆弱！蔡健雅：要懂得放過自己，世界才會因你而美麗

快訊／超危險！狂徒拒檢當街開槍　警超強閃過逮人起2槍

直擊阿翔同框正妹老婆　同桌吃壽司「2小時全程0互動」

快訊／紐西蘭東北太平洋海域7.2強震！深度34公里　發布海嘯警報

87億買座汽車博物館！百年古董車＆2800公頃度假村都是你的

郭台銘交棒倒數！最後一次主持　鴻海股東會關注接班人選

看了119次《復仇者4》！　狂粉花359hrs「破金氏世界紀錄」：要看200遍

暑假玩花蓮可搭船！蘇花藍色公路「一般票85折、學生票8折」

懶人包／經常胃痛好難受 – 消化性潰瘍

館長邀623上凱道「反紅媒」　郭台銘、柯文哲各表原因不參加

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

社會熱門新聞

即／苗栗3車追撞BMW翻！國3..

即／三重凌晨離奇巨響　他遇跳電..

4天拖吊3次　違停男帶隊狂毆

勸血鷹兩槍手棄械投降　關鍵是桃..

2義消不滿被狗吠　竟放火燒房狗

6男女鼻頭角潛水　她失蹤獲救被..

無名女屍躺3年　警靠1條項鍊解..

苗栗男連「未加密wifi」被告..

大媽連呼店員4巴掌　女兒全程目..

小三告人夫失聯　求償150萬後..

玉門關民宿大火　小木屋5間燒光

淡水「狗間煉獄」　飼主起訴

酒店妹爛醉　慘遭男女客性侵猥褻

屏科大闖紅燈罰200　學生怒：..

更多熱門

相關新聞

友善石虎生存措施　農委會將給補償

苗栗縣石虎保育自治條例草案4日在苗栗縣議會二讀，因有25位議員投下反對票遭退回。農委會主委陳吉仲今（8日）在臉書表示，近日有超過50萬的民眾發起連署保護石虎，農委會將提出石虎的綠色環境給付措施，並給予一筆金額補償。

以戰養戰　苗栗縣積極調整

鄭聚然願意上館長直播踢館：給他好好上一課

南庄國中捐款案　議員：給錢就爸媽

還沒準備好！華為開發系統遇瓶頸　今年釋出有困難

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

浩子說話了！「1句話」早警告過偷吃下場爆拆夥

楊冪同框雪莉被打趴　網看傻：臉崩了

女友生日買花　撞見綠爆一幕哭了

即／「反送中」黃衣哥站樓頂5hrs墜亡

即／苗栗3車追撞BMW翻！國3全線封閉

小偷遭比特犬活逮　腿被啃爛見骨

看電影被隔壁183帥哥十指緊扣！散場後偶像劇神發展

Lisa中空裝真實身材現形　網驚：OMG

雙辮子最強小三啾bye　後照鏡有驚喜

最醜女團Cindy變瘦！圓臉消失了

昆凌深夜自拍「超巨北半球掉出」被看光

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

何超盈8個月孕肚「脹成巨型氣球」！原因揭曉

阿翔老婆反擊！「蛇腰美背全露」激美現身

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

更多

最夯影音

更多

街訪「台北文青」嗜好超特別　五月天中槍！2人喊：不太行

鄧紫棋開場《中國新說唱2019》　10秒快嘴Rap 60字...超炸!

柯P回歸當教授上起醫學課！　用「細胞死掉」解釋改革那麼難

賀一航告別式曾治豪獻唱　到一半強忍擦淚...繼續唱

小學弟睡翻...他「出借大腿」當枕頭 鮮肉學長暖笑+撥髮驚呆網：超帥

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面