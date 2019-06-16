蹲點男偷連「未加密WIFI」被告！　檢察官2個理由不起訴

▲陳男因在人家家門外用手機連上未加密WIFI，被告竊盜罪。（圖／取自免費圖庫pixabay）

社會中心／綜合報導

苗栗縣後龍鎮19歲陳姓男子因手機沒有網路吃到飽，發現住家附近一戶鄰居的wifi沒有加密後，竟在半夜1點跑到人家家門前連線上網；屋主感到網路速度「卡卡的」後，透過監視器看見陳男，隨即報警控告對方偷竊。不過檢察官認為，無線網路屬於電磁波，與竊盜罪定義的「能量動產」不符，而且屋主沒有加密在先，並無法判定陳男非法使用的犯意，最後以不起訴處分。

根據《自由時報》報導，苗栗縣後龍鎮19歲陳男因沒錢辦網路吃到飽的手機月租方案，當發現住家附近一戶鄰居wifi沒有加密後，便於4月11日半夜1點多，到該民宅前「蹲點」連wifi上網。覺得網路「卡卡」的屋主透過監視器看見陳男在家門前滑手機，認為對方利用自己wifi未加密而偷連上網，氣得報警提告。

警方依「涉嫌竊盜罪及違反電信法」將陳男移送苗栗地檢署；然而承辦檢察官認為，依刑法竊盜罪章規定，電能、熱能及及其他能量屬於「動產」，但當中「其他能量」性質的定義應該如電能等會消長的能量，而無線網路傳輸是透過電波傳送方式進行，使用後物質能量不會減少，因此不適用。

最後，檢察官認為屋主wifi未加密，可能造成陳男以為屋主願意分享的誤會，因此判定陳男犯罪嫌疑不足，以不起訴處分。