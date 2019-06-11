「華爾街見聞」第二度下架　涉違《網安法》遭封　

▲大陸財經網站「華爾街見聞」涉違《網安法》關網整改。（圖／翻攝自微博／華爾街見聞APP）

大陸中心／綜合報導

大陸財經新聞網站「華爾街見聞」被指涉嫌違反「網絡安全法」等相關規定，網站和App從10日起下線整改。網站回覆稱，「將逐一落實各項整改要求，爭取早日恢復上線」。據了解，這不是它第一次被封，今年三月還曾被上海網信辦以「內容導向存在偏差，擾亂網絡資訊傳播秩序」為由下線，要求整改。

據《明報》報導，網上10日流傳一份通報。通報顯示，「根據舉報並經核查取證，華爾街見聞存在嚴重違反《網絡安全法》、《移動互聯網應用程式資訊服務管理規定》等法律法規，要求核查停止華爾街見聞應用程式互聯網接入服務。」

不過，通報中並未詳細指出華爾街見聞的問題，也沒說何時可以恢復。當天晚間，華爾街見聞的App或網頁版都已不能打開瀏覽。

對此，華爾街見聞在微博上回應稱，依據有關部門要求，網站和App從10日起下線整改，「華爾街見聞將嚴格按照相關法律法規，逐一落實各項整改要求，深入自查自糾，以嚴肅認真的態度，全面加強網站業務和人員管理，爭取早日恢復上線。」

華爾街見聞2010年11月在美國紐約創辦，網站創始團隊2013年5月返回大陸，並在上海註冊。

據《新京報》報導，華爾街見聞今年3月也曾違規被罰。當時，上海阿牛資訊科技有限公司營運的華爾街見聞網站及App被以「在未獲得互聯網新聞信息服務資質的情況下，違規登載新聞，且內容導向存在偏差，擾亂網絡資訊傳播秩序」為由遭約談。上海市網信辦責令全面深入整改，並處以罰鍰。