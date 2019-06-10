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為動物爭權利、福祉！這5名立委獲動保團體頒貢獻獎

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▲▼ 動督盟與立委認為，推動校園領養校犬貓，應納入動保國教當中。（圖／取自教育部網站）

▲動督盟與立委認為，推動校園領養校犬貓，應納入動保國教當中。（圖／取自教育部網站）

記者許展溢／台北報導

台灣動物保護行政監督聯盟（動督盟）今（10日）和中華民國關懷生命協會、台灣防止虐待動物協會、中華民國保護動物協會、中華民國獸醫師公會全國聯合會等5大動保團體頒獎給5位立委，讚許他們在會期對同伴、野生、經濟、實驗和展演動物的權利與福祉立法與修法，且有具體貢獻。

動物保護行政監督聯盟執行長何宗勳說，這項獎項每屆只舉辦1次，透過推薦報名方式進行審查，今年為第2屆，第一屆得主為丁守中、王育敏、田秋堇、林淑芬與蕭美琴5位立委。此次「國會動物保護貢獻獎」得主，由王育敏、吳思瑤、陳曼麗、陳學聖跟蘇巧慧獲得。

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▲▼國會動物保護貢獻獎得主，由王育敏、吳思瑤、陳曼麗、陳學聖跟蘇巧慧獲得。（圖／台灣動物保護行政監督聯盟提供）

▲國會動物保護貢獻獎得主，由王育敏、吳思瑤、陳曼麗、陳學聖跟蘇巧慧獲得。（圖／台灣動物保護行政監督聯盟提供）

動督盟指出，王育敏連續2屆榮獲動保國會貢獻獎，致力推動多項動保法修正案的三讀，包括提高非法繁殖場罰則、禁止化妝品動物實驗、禁食貓狗肉、動保教育課程納入12年國教課綱等，對台灣的動保實績，有具體與深遠的貢獻。吳思瑤從市議員到立法委員，關心動保法案的初衷不變。針對「零撲殺」政策，積極協調民間團體與政府部門，進行全面檢討與改善；並促成寵物登記結合戶役政系統之可行性研究；盡心推動校園友善犬計畫和動保教育。

▲▼毛小孩,李宓,陳曼麗,吳思瑤,王育敏,狗。（圖／記者許展溢攝）

▲動督盟希望獲獎立委能夠持續關注動保議題。（圖／記者許展溢攝）

陳曼麗則從NGO到國會，關心的動保領域既廣且深，進而帶動民眾對動保法案的支持，諸如反對開放賽馬博弈、《森林法》中宗教放生與狩獵議題的討論、外籍勞工不諳台灣法律的屠狗食狗事件、瀕危物種食蛇龜、石虎、白海豚的復育工作等。

▲▼狗。（圖／記者許展溢攝）

▲動督盟透露，動保運動下一階段重大課題，包括動物權入憲等。（圖／記者許展溢攝）

陳學聖長期關注動保議題及動保法案，例如血清馬、軍人虐狗、學生虐鳥、食用狗肉案，除了持續投入《動保法》《野保法》的相關修法工作，近年更積極於保護藻礁的議題，協助現勘及舉辦說明會、公聽會。動督盟表示，新科立委蘇巧慧積極提出與連署動保法修法案，主張政府部門應保護所有種類的勞役犬及訓練中的犬隻，並極力支持設立動保警察，近期更積極促成建立獸醫助理制度，以維動物福利。

動督盟透露，動保運動下一階段重大課題，包括動物權入憲、瀕危滅絕物種入專法、成立動保警察、動保與動保法通盤檢討等，也希望獲獎立委能夠持續關注。

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