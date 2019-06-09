世錦文化藝術中心多幅巧奪天工作品　出自於受刑人之手

▲世錦文化藝術中心開幕。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



「世錦文化藝術中心」位於嘉義大學的展售平台9日正式開幕，所展出「彭鼎坊」藝術作品，出自澎湖監獄受刑人手藝。嘉義市長黃敏惠、監察院長張博雅、嘉義大學校長艾群等人皆到場致賀，對受刑人的工藝作品美如天工，現場眾人皆讚不絕口。





黃敏惠表示，「有熱情才有溫柔、有勇氣才有自由、有慈悲才無仇恨、有藝術才能走過千秋。」藝術是讓我們走過千秋歷史重要的因素，讓每個人的美、心中的善念可以發揮出來。很高興徐瑞芬老師於澎湖監獄教學的學生作品在嘉義大學展出，提供了對社會的關懷，更提供不一樣的方式，供社會大眾關注，也感謝嘉義大學設立世錦文化藝術中心，讓嘉義的藝術更加精采，也希望文化、藝術能成為我們生活中最重要的一部分；



2017年享譽國際的瓷器彩繪大師徐瑞芬老師與南良集團蕭登波總裁至澎監參訪，對受刑人的工藝作品大為驚豔，因緣際會下，徐老師在監獄教導釉上彩瓷器彩繪技術，使受刑人瓷器彩繪技術大為進步。



蕭登波第二次赴澎湖監獄參訪，見到受刑人已能創作水準以上手繪作品，決定盡企業社會責任，於是與徐瑞芬成立「世錦文化藝術中心」作為澎湖監獄受刑人作品的展售平台，讓外界能看到這些瑰麗精美的手作工藝品，也讓受刑人有個提升自信心與勞作金的機會。