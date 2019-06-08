影／擔心影響空氣指數！要求「手割70畝小麥」...老婦淚：已經發霉了

大陸中心／綜合報導

眼下正值收割的「三夏」時節，河南駐馬店上蔡縣一位劉婦人近日表示，因麥田附近有空氣品質監測站，當地城市管理綜合執法局擔心收麥產生的揚塵，會影響監測站資料，要求她只能用手割70畝的麥子。此事引起大眾關注，上蔡縣委負責人7日稱，這些麥田其實屬於綠化用地；目前收割機已進場，天黑之前能收割完。

▲70畝的麥田相當於6.5個足球場。（圖／翻攝自觀察者網）

綜合陸媒報導，劉婦人受訪表示，因為收割70畝小麥速度太慢，勢必會影響收成，「前兩天下雨，有些麥子已經發霉了，手割收不完。」當地城管局的負責人則表示，「不能為了少數幾個人的利益而影響大家的環境。」

▼劉婦人因要手割小麥而倍感憤怒。（圖／翻攝自河南廣播電視台）

上蔡縣政府值班室相關工作人員稱，劉婦人所種的麥地位於蔡明園公園內，園內有一個省級空氣自動站；修建蔡明園是為了展現當地的歷史文化底蘊，因此特別注重生態自然。

河南省生態環境廳相關部門負責人7日回應稱，涉事地塊此前已被上蔡縣相關部門徵收，並已完成補償，隨後閒置期間被村民劉某私自佔用並耕種；此外，當地一直在推廣較少揚塵的環保型收割機，並嚴禁空氣品質監測站附近的麥田使用普通收割機，但在調集環保型收割機方面，工作有所欠缺。

▲空氣檢測站。（圖／翻攝自河南廣播電視台）

該負責人稱，劉婦人拿來種小麥的土地實際上屬於綠化用地，她佔用並種植農作物，工作人員多次勸阻也無效；在得知劉婦人要手割70畝小麥一事後，上蔡縣已及時採取措施，調集可以控制揚塵的環保收割機，幫助農戶及時收割麥子，截至7日18時許，涉事農戶的70畝麥田已經全部機收完畢。