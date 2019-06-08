　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

影／飲食清淡＋愛笑　河北103歲老人五代同堂全家168人

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者馬叔安／綜合報導

河北邯鄲婦人李秀枝在上個月31日剛過了103歲的生日，她的整個大家庭一共有168人，如今已是五世同堂。家人介紹，這位李奶奶的身體很好，平常喜歡吃蒸菜、很愛笑，也還能夠很順利地與其他人溝通，而且人緣很好，鄰居也都喜歡和她待在一起。

▲河北103歲老人李秀枝。（圖／翻攝自梨視頻）

▲河北103歲老人李秀枝。（圖／翻攝自梨視頻）

《北京青年報》報導，李奶奶生於1916年，育有4子3女，最小的玄孫9個月大，平時還會教導晚輩要注重家庭和睦。家人介紹，李奶奶目前身體狀況很好，除了耳聾需要大聲說話她才能聽到以外，和他人交流都能清楚表達自己的想法，而且她的視力也很好，雖然掉了很多牙，但只要不是太硬的東西也都可以吃。

▲河北邯鄲103歲婦人李秀枝。（圖／翻攝自《北京青年報》）

▲河北邯鄲103歲婦人李秀枝。（圖／翻攝自《北京青年報》）

家人說，李奶奶能夠認清到孫輩的所有親屬，每天最喜歡做的事情是看電視，喜歡看一些戲劇節目，家人也特意給她買了個電視，其他家務活也不讓她做了，希望她照顧好身體。

至於李奶奶的長壽秘訣，家人說，她平時吃飯喜歡清淡一些的，愛喝粥，吃饅頭以及蒸菜，此外，李奶奶平時很愛笑，而由於她此前以務農為生，平時生活規律，經常走路鍛煉身體，如今作為家族裡的長輩，李秀枝對晚輩最大的希望就是要家庭和睦，對事情不要斤斤計較，兄弟姐妹之間也要互相扶持。

ET快訊
快訊／《還珠格格》永琪幕後配音員病逝！　享年49歲
獨／猛砸1萬入珠3顆！女友見他那邊頂「+99狼牙棒」爆氣秒掰
坐左排「直接爆頭」！巴士零煞車撞2.2米限高柱　17人慘死

關鍵字：李秀枝,邯鄲,103歲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

岳父走了「手機陪葬」！下一秒竟打給女婿　全家一看瞬間靜默

影／變態斜眼伸手爽摸OL下身　機智司機「有事找你」一招關禁閉

影／飲食清淡＋愛笑　河北103歲老人五代同堂全家168人

醫曾勸放棄！父為救血癌兒　日做苦工14hrs「搬50噸磚」籌醫藥費

影／男心跳停50分鐘...天使醫噴汗CPR擊敗死神！累到腿發抖

她自認委屈上網討拍「老闆愛講大道理」　網友一面倒：沒毛病

華聞快遞／重慶直達香港高鐵　預計7月開行

影／擔心影響空氣指數！要求「手割70畝小麥」...老婦淚：已經發霉了

曾捐國軍1000戰車！橡膠大王陳嘉庚現身新加坡20元新鈔

4年拍900張！炸醬麵、牛肉飯…湖南女大生PO學生餐廳「百菜圖 」

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「哀鳴」虐待畫面曝光

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

小S憶過世父親淚崩 想到喝酒模樣「我以前有多恨他」

金智媛出身「瓦韓族」被殲滅..　心痛告別宋仲基：你是我的夢想

岳父走了「手機陪葬」！下一秒竟打給女婿　全家一看瞬間靜默

影／變態斜眼伸手爽摸OL下身　機智司機「有事找你」一招關禁閉

影／飲食清淡＋愛笑　河北103歲老人五代同堂全家168人

醫曾勸放棄！父為救血癌兒　日做苦工14hrs「搬50噸磚」籌醫藥費

影／男心跳停50分鐘...天使醫噴汗CPR擊敗死神！累到腿發抖

她自認委屈上網討拍「老闆愛講大道理」　網友一面倒：沒毛病

華聞快遞／重慶直達香港高鐵　預計7月開行

影／擔心影響空氣指數！要求「手割70畝小麥」...老婦淚：已經發霉了

曾捐國軍1000戰車！橡膠大王陳嘉庚現身新加坡20元新鈔

4年拍900張！炸醬麵、牛肉飯…湖南女大生PO學生餐廳「百菜圖 」

阿信逼問王力宏「有沒有加我IG」　下一句周董秒躺槍！

How福婚宴精美菜色曝光了！　「藏小巧思」超貼心

丫頭越南放送「長輩圖」泳衣炸出半球！　私人沙灘拍全身美照

酒駕撞擊瞬間曝光！夫妻雙載「慘遭攔腰撞飛」1死1重傷　3幼子趴母屍旁痛哭

快訊／延吉市場攤販掏槍指向自己的父親！想耍狠竟掉子彈超掉漆

吳建豪《街舞》練習到骨折！　「打石膏、拄拐杖」堅持錄影

岳父走了「手機陪葬」！下一秒竟打給女婿　全家一看瞬間靜默

巷弄裡難忘好滋味　中原夜市蔥油餅飄香卅年

影／變態斜眼伸手爽摸OL下身　機智司機「有事找你」一招關禁閉

中職／天氣熱體力下滑　江辰晏：續投失分機率高

大陸熱門新聞

102歲人瑞養老院死亡　生前被..

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

連生2娃都罹癌！她說出真相遭婆..

6歲男童死在奧迪後車廂　揭恐怖..

噁男列車摩擦女大生　被逮時正猥..

男大生喝醉以為地震　把宿舍喊下..

情侶吵架女友跳河　他下水救人竟..

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹..

裸背曝曬3hrs！他解衣實測「..

紅毛猩猩高智商逃籠！連中2針麻..

盆栽每晚發怪聲！謎樣異形瞬間竄..

媽狂罵數學題做錯！男童飆淚報警

美智庫文章：川普在貿易戰中大錯..

影／母郵寄「400顆粽子」怎吃..

更多熱門

相關新聞

男老師鑿冰冬泳　困冰層溺斃

中國大陸河北邯鄲市一名冬泳愛好者為了展示強健體魄，竟然在寒冬中鑿破已結冰的湖面，跳入冰面之下游泳，然而下水後卻迷失方向失去蹤影，游泳同伴擔心出事趕緊鑿洞尋人，並幫忙報警，但人找到時已經溺斃。

偷吃人妻殺夫後殘忍燒屍　遭鄉民暴打

剖腹產手術刀割臉　女嬰左臉縫8針

女童卡5樓空中　男一字馬神救援

他撞人疑遇詐騙　20人曾撞同一人

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

Eason忍N年控他出外景霸凌！

學測48級分　他推甄交大+政大全上

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9年惹網淚

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

司機後照鏡偷瞄她　下半身還狂抖！

丫頭搭私人專機「奶炸了」！

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已經當媽」

纏綿引響尾蛇3P　男拋下女友秒逃

夫2算靈異百子圖101人…妻肚連出人命

他為韓國瑜站台狂批同婚　現場謎之尷尬

粉紅奧迪R8千金辣模　直播側身走光

更多

最夯影音

更多

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面