影／飲食清淡＋愛笑　河北103歲老人五代同堂全家168人

記者馬叔安／綜合報導

河北邯鄲婦人李秀枝在上個月31日剛過了103歲的生日，她的整個大家庭一共有168人，如今已是五世同堂。家人介紹，這位李奶奶的身體很好，平常喜歡吃蒸菜、很愛笑，也還能夠很順利地與其他人溝通，而且人緣很好，鄰居也都喜歡和她待在一起。

▲河北103歲老人李秀枝。（圖／翻攝自梨視頻）

《北京青年報》報導，李奶奶生於1916年，育有4子3女，最小的玄孫9個月大，平時還會教導晚輩要注重家庭和睦。家人介紹，李奶奶目前身體狀況很好，除了耳聾需要大聲說話她才能聽到以外，和他人交流都能清楚表達自己的想法，而且她的視力也很好，雖然掉了很多牙，但只要不是太硬的東西也都可以吃。

▲河北邯鄲103歲婦人李秀枝。（圖／翻攝自《北京青年報》）

家人說，李奶奶能夠認清到孫輩的所有親屬，每天最喜歡做的事情是看電視，喜歡看一些戲劇節目，家人也特意給她買了個電視，其他家務活也不讓她做了，希望她照顧好身體。

至於李奶奶的長壽秘訣，家人說，她平時吃飯喜歡清淡一些的，愛喝粥，吃饅頭以及蒸菜，此外，李奶奶平時很愛笑，而由於她此前以務農為生，平時生活規律，經常走路鍛煉身體，如今作為家族裡的長輩，李秀枝對晚輩最大的希望就是要家庭和睦，對事情不要斤斤計較，兄弟姐妹之間也要互相扶持。