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外媒指我國壽險買太多美債「影響Fed利率」　金管會、央行皆發文打臉

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▲▼金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

英國《金融時報》日前以「為何台灣對美債市場造成威脅」為標題，指我國壽險業者買太多美債，一旦台幣升值，將對美國債市造成系統性風險，甚至影響美國聯準會(Fed)的決策。金管會跟央行對此報導，罕見兩個財金部會都發新聞稿駁斥。

根據金管會統計，截至今年3月底止，壽險業資金為新台幣24.76兆元，國外投資金額16.94兆元，其中投資美國債券金額5.53兆元(約1784億美元)，銀行業投資美國債券金額4957億元(約160億美元)。

2018年底美國債券市場規模42.89兆美元，如果將我國保險業投資美國債券1784億美元，跟銀行業投資的160億美元全算進去，比率僅約0.45%。

金管會強調：「我國壽險業及銀行業投資美國債券市場比重不大，不致於影響美國聯準會的貨幣政策！」就投資外幣資產部分，壽險公司會進行匯率的避險，扣除外幣保單的外幣資產中避險比率約70%~80%，且近期銷售的外幣保單新契約主要以美元為主，配置在美元資產沒有幣別錯配疑慮。

另外，壽險公司長期資產負債管理，投資資產以長期固定收益商品為主，美債巿場規模胃納大，商品種類多，債券年期長，所以是壽險公司長期資產配置重要的市場，不致因短期匯率波動而改變長期資產負債配置。

去年壽險業保費收入3.51兆元、保險給付1.87兆元；2017年壽險業保費收入3.42兆元、保險給付1.65兆元，保險局指出，保險業每年總保費收入都大於給付支出，沒有流動性風險疑慮。

此外，依保險法規定，保險業投資債券ETF，加計證券化商品及其他經主管機關核准的有價證券，不得超過資金10%，去年3月底壽險業資金投資台幣計價債券ETF金額為5610億元(約178億美元)，占壽險業資金比重僅2.24%。金管會也正研議相關控管措施，例如：限制債券ETF集中度等措施。

保險局強調，金管會針對強化保險業國外投資匯兌風險控管機制，已經訂有3大相關風險控管措施，包括控管保險業投資國際板債券匯率風險、外匯價格變動準備金增加準備金提存及沖抵比率等。

央行也駁斥，指該報導過度誇大，台灣壽險業者海外投資占美國公司債券市場整體規模比重甚微，不僅難以對美國債券市場產生重大影響，更不可能左右美國貨幣政策。

央行說，台灣金融體系相當健全，相對於其他主要貨幣，新台幣對美元匯率波動幅度向來相對穩定，但若大量資金移動以致新台幣匯率大幅波動，而有不利經濟與金融穩定之虞時，央行將本於職責維持外匯市場秩序，以維持金融市場穩定，因此根本沒有報導說的那麼誇大。

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關鍵字：金管會,壽險,Fed,聯準會,央行

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