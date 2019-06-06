墨西哥硬起來！派200軍警攔截1000名移民車隊　難民遭壓制哭倒在地

▲移民遭壓倒在地。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

在美國總統川普威脅加徵關稅的壓力下，墨西哥派出200憲兵、警察試圖攔截近1000名中美洲移民前往美國，希望能藉由強硬的立場，讓美國停止增加關稅。墨西哥警方封鎖南方邊境城市梅塔帕（Metapa）附近的高速公路，並用盾牌將這些來自中美洲的移民車隊擋下，儘管發生嚴重的推擠衝突，墨西哥政府仍成功將移民擋下。

根據《美聯社》報導指出，這群近1000名的移民車隊中，包含許多婦女跟兒童，他們從墨西哥與瓜地馬拉邊境出發，希望能到美國尋求庇護。墨西哥軍警人員試圖將這群來自宏都拉斯的移民，擋在美墨邊境城市之外，過程中發生嚴重的推擠，軍警將移民壓倒在地上，有人抱著孩子坐在路上哭泣，也有人穿越鐵絲網奔向一旁的樹林中。

▲▼移民車隊中有不少婦女及兒童。（圖／路透）



墨西哥國家移民局（INM）共逮捕350至400人，目前正拘留在移民中心，若有必要會把這些人遣返回國。最近幾個月墨西哥官方設置多個路邊檢查哨，並利用突擊方式與美國聯邦警察合作，阻止非法移民進入，就連墨西哥新成立的軍事化警察「國家衛隊」（National Guard）也一起出動。

《美聯社》指出，許多移民是為了逃離瓜地馬拉、宏都拉斯與薩爾瓦多的幫派暴力、貧窮與腐敗，才不辭千里想進入美國。儘管墨西哥政府提供許多機會，讓這些移民可以選擇合法地留在墨西哥，但大部分的人還是希望可以抵達美國，一方面是賺取更多薪水，另一方面是早已有許多親人已逃往美國。

▼攔截途中發生嚴重拉扯衝突。（圖／路透）

