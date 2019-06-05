【廣編】元大權證「夢想牆」等你大聲說夢拿好禮6/5@花博

圖、文／元大證券提供

元大證券於6/1在信義ATT4FUN、6/2在新光三越A8館，連續兩天舉辦的「大挺你的夢-夢想牆」活動，現場民眾熱烈響應，好評不斷。特別打造超大型LED行動大卡車，酷帥又可愛的元力超人加上美麗大方的主持人，在活動現場用有趣的互動方式，讓參與者快速瞭解權證，並完成上傳夢想活動獲得抽58,888元圓夢金的機會！

夢想牆活動上線短短三天，民眾已經上傳了近千個笑臉、夢想與希望。元大證券總經理黃維誠在活動現場表示，權證可以用較少的資金連結股票，參與股票投資，一方面讓投資資金更靈活，另一方面也降低投資人進入市場的門檻，幫助更多的投資人參與投資市場，讓股市更活絡。元大投入大量資源，推出元大權證LINE官方帳號，投資人透過LINE，體驗權證擬真交易平台，將更能深入學習權證交易，並利用權證的槓桿，來實現財富變大的夢想，更希望藉著舉辦夢想牆活動，鼓勵投資朋友大聲將心中夢想說出來，勇敢去追夢。

「元大權證，大挺你的夢」，只要勇敢說出你的夢，就有機會獲得58,888元的圓夢金，還沒參加的朋友，千萬不要錯過最後一場「大挺你的夢-夢想牆」的實體活動，6/8(六) 花博公園花海廣場等你喔！

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