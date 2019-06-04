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皇冠創辦人平鑫濤逝世　文化部長哀悼：培育作家成台灣重要人文風景

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▲▼ 皇冠集團創辦人平鑫濤於2019年5月23日離開人世，享耆壽92歲，在家人花葬下圓滿離開。（圖／翻攝瓊瑤臉書）
▲皇冠集團創辦人平鑫濤享耆壽92歲，在家人花葬下圓滿離開。（圖／翻攝瓊瑤臉書）

記者林育綾／台北報導

皇冠集團創辦人平鑫濤於2019年5月23日離開人世，享耆壽92歲。皇冠文化集團在今（6/4）發表三位子女的信件聲明，而他的妻子作家瓊瑤也在臉書發布哀悼文懷念。文化部長鄭麗君聞訊後也深表哀悼，表示平鑫濤先生創立皇冠雜誌社65年來，「培育為數眾多的作家，成為80、90年代以來台灣重要的人文風景」，也引領當代小說和戲劇潮流，成為具重要文化影響力的出版品牌。

文化部長鄭麗君表示，平鑫濤先生創立皇冠雜誌社65年，培育為數眾多的作家，不僅成為80、90年代以來台灣重要的人文風景，引領當代小說和戲劇潮流，也成為台灣具重要文化影響力的出版品牌。對於平鑫濤先生辭世，鄭部長代表文化部表達由衷的哀思與敬意。

▲▼ 皇冠創辦人，平鑫濤。（圖／皇冠提供）
▲平鑫濤先生創立皇冠雜誌社65年來，培育超過3千名作家，成為80、90年代以來台灣重要的人文風景。（圖／皇冠提供）

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平鑫濤1927年出生，在1954年2月22日創立皇冠雜誌社，而《皇冠雜誌》是台灣歷時悠久之文學雜誌，皇冠亦發展為橫跨文學出版、有聲出版、電視、電影、劇場、畫廊、現代舞團的文化集團。

平鑫濤更在1964年建立起皇冠文化集團的「基本作家制度」，以「預付稿費」的方式培育我國眾多作家。該集團亦曾多次獲頒金鼎獎，是台灣甚至華文世界數一數二、以雜誌為中心的出版王國。

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