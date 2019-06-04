黃光芹爆有人要鬥李佳芬　韓國瑜不解：她每天忙公益





▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

資深媒體人黃光芹上政論節目時提到，韓國瑜這起桃色風波，是有人在鬥夫人李佳芬；對此韓國瑜回應，對這說法感到不理解，他替太太抱不平，表示李佳芬每天都忙於公益，「所以說夫人干政，有的沒的啦，我們是不能接受」，至於其他爆料，韓國瑜說希望黃光芹能自己講清楚。

韓國瑜4日結束市政會議受訪時，聽到消息先替自己太太抱屈，「我從來不願意講我太太在高雄做些什麼，我再重申一遍，我太太在高雄這一段時間，絕大部分的時間體力都用在孤兒院，對於一些腦性麻痺、毒寶寶以及外勞留下的小朋友，而這兩天他幫這些育幼院出來的孩子找學費，她每天都在做這些事情。」

▲韓國瑜為太太李佳芬抱屈。（圖／記者吳奕靖攝）

韓國瑜提到，「這沒有什麼好講，本來就應該要做，所以說夫人干政，這些有的沒的啦，我們是不能接受，就站在我們的我們的立場能做多少」；對於黃光芹爆料這起桃色疑雲，黃文財是裡應外合的角色，韓國瑜說，「我不理解，這個是黃光芹女士的講法，自己要提出說明。」

至於談到夫人干政，媒體提問有關程建騰的太太是否跟李佳芬有關係才進市府，韓國瑜則回「以前就認識他，已經20年以上，他來當我的機要秘書，就是如此而已，而且說實在的，任用資格都不是很高，做他秘書的事情，而且我也覺得品格是可以信任。」