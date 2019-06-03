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貢丸吃到飽！　嘉楠集團公益馬拉松賽後還有熱水可洗澡

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▲▼ 嘉楠集團第3屆公益馬拉松開放報名。（圖／記者翁伊森攝，下同）

▲▼ 嘉楠集團第3屆公益馬拉松開放報名。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

「2019嘉楠集團第3屆公益馬拉松」開放報名了! 嘉楠集團集結所屬廠商將於12月15日開跑，賽事以嘉年華會方式舉辦，除了有好吃貢丸吃到飽、免費啤酒暢飲，還可以吃到烤乳豬，由諸羅山長跑協會承辦該賽事，沿途補給相當豐富，還可以一覽嘉南平原美麗風景。飯店總經理陳建昇更表示，凡報名人數達一萬人該集團就捐一百萬，10萬人就捐一千萬，邀請跑者開心跑馬做公益。報名資訊如下:https://baoming.irunner.com.tw/Orient2019

▲▼ 嘉楠集團第3屆公益馬拉松開放報名。（圖／記者翁伊森攝，下同）

「2019嘉楠集團第3屆公益馬拉松」3日上午舉辦宣傳記者會，嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬、嘉楠集團總裁陳和春、嘉楠風華酒店總經理陳建昇及體育界人士等出席，邀請國內外跑友踴躍報名參加。

▲▼ 嘉楠集團第3屆公益馬拉松開放報名。（圖／記者翁伊森攝，下同）

陳建昇表示，馬拉松前一晚還有「全民哈騷愛心園遊晚會」，當天將有哈騷客樂團、芒果公主喬幼，親情歌王蔡義德，後山姑娘方千玉，並由名主持人許志豪與寧寧晚會，現場還有20攤愛心廠商，當晚盈餘將全部捐出來做公益，另外，賽事當天還有免費提供熱水與沐浴備品讓跑者洗澡，而且只要跑者人數達到1萬人，嘉楠集團就捐出1百萬元，10萬人就捐1千萬元做公益。

▲▼ 嘉楠集團第3屆公益馬拉松開放報名。（圖／記者翁伊森攝，下同）

張婉芬表示，「運動經濟」是黃市長市政主軸，樂見嘉楠集團加入推廣，感謝嘉楠集團陳和春總裁的用心，推廣運動之外還兼做公益，呼籲大家一起來運動，也一起來做公益。

諸羅山長跑協會執行長陳泳全表示，此次公益路跑分為42公里全馬組、21公里半馬組、10公里挑戰組、6公里健康組及3公里親子組，3公里就一個補給站由嘉義市嘉楠風華酒店起跑沿途經由太保、民雄菁埔，再由德安宮折返。

嘉楠集團旗下有嘉楠風華酒店、雲林風華渡假旅館、嘉楠建設公司、嘉楠食品工廠、嘉楠冷凍倉儲等事業，嘉楠集團本持關懷全民健康與社會公益，是為企業文化的一部分。

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關鍵字：嘉楠集團公益馬拉松,陳建升,陳和春,貢丸

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