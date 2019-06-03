乳癌新療法有效抑制「雌激素」產生　存活率高達7成

▲乳癌新療法可提高近30％存活率。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

乳癌是我國婦女發生率最高的癌症，每年都有多婦女失去寶貴的生命。芝加哥研究員1日根據國際臨床試驗結果表示，一種新型的療法可大幅提高罹患普通乳癌年輕女性的存活率，可以有效地阻礙癌細胞的繁殖。

據法新社報導，美國臨床腫瘤學會（American Society of Clinical Oncology）於芝加哥年會上發布一項研究，與單獨使用內分泌治療相比，在原先治療上加入細胞週期抑制劑瑞博西利（ribociclib）可提高未進入晚期癌症患者的存活率。研究顯示，接受新療法的女性存活率在3年半後提高至70％，遠高於僅接受內分泌治療存活率的46％。

乳腺癌臨床研究主任胡維茨（Sara Hurvitz）表示，該研究的重點是一種雌激素荷爾蒙所引發的乳癌，這些患者佔了所有年輕女性病例的三分之二。而使用瑞博西利可以抑制癌細胞的活性，並且比傳統治療的毒性還低，可以有效地阻礙癌細胞的繁殖能力。

現今晚期乳癌在年輕女性中的發病率逐年提高，在美國20至39歲的女性中晚期乳癌發病率每年都增加2％，這也是癌症死亡最主要的原因。胡維茨透露，因為無法很好的檢測出早期乳癌，所以患者往往是在晚期時才發覺，希望能進一步研究出瑞博西利是否能幫助預防癌症。

研究人員目前正進行新的試驗，將瑞博西利應用在罹患其他乳癌的男女性中，而該研究也得到了生技大廠諾華公司（Novartis）的資助。