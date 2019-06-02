美中利益權衡擺眼前！薩爾瓦多新總統就職　BBC曝：美國優先

▲ 布格磊坦言，近期暴力事件是政府面臨的重大挑戰之一，因為這會影響到所有事情，包括旅遊產業及投資等。（圖／路透，下同）

國際中心／綜合報導

薩爾瓦多新任總統布格磊（Nayib Bukele）1日宣示就職，誓言帶領國家邁入新時代（new era），並期盼能在未來5年任期內解決幫派暴力及貪腐問題。只不過，布格磊如今面臨美國與中國的利益權衡，根據BBC報導，他曾提到未來會優先考慮與美國的關係，並密切關注中薩近期所建立的關係。

薩爾瓦多政壇過去30年始終把持在左派「馬蒂民族解放陣線」（FMLN）及保守派「民族共和聯盟黨」（ARENA）兩大政黨手中，直到今年2月的總統大選才有了新的變化，現年37歲的布格磊搶下多數選票勝出，並於本周六在孕妻的陪伴下宣示就職。

回顧布格磊的政治路，他從小在首都聖薩爾瓦多（San Salvador）出生，先後出任新庫斯卡蘭市長、聖薩爾瓦多市長，最終坐上總統寶座。民調顯示，將近三分之二的受訪者預期，在布格磊的帶領之下，現任政府將會是個「好」或是「非常好」的政府。

事實上，布格磊對前幾屆薩爾瓦多政府持批評立場，不但挑明他的作法會與前總統桑契斯（Salvador Sanchez Ceren）有所相異，宣稱以往國家與尼加拉瓜、委內瑞拉的「舊聯盟」會瓦解，更曾脫口會重新審視中薩關係。

面對國家外交關係，薩爾瓦多如今必須權衡美、中利益，儘管他曾提到未來會優先考慮與美國的關係，並密切關注中薩近期所建立的關係。

報導指出，布格磊把美國描述成國家「天然頭號盟友」，尤其在經濟議題；對此，美國駐薩爾瓦多大使馬內斯（Jean Manes）表示相當歡迎，直指布格磊是發出積極徵兆，且看待問題的方式更加務實。但另方面，布格磊周五（31日）會見中國政府特使、外交部副部長秦剛時曾表示，「將正確處理涉台問題，願同中方保持高層交往」、「薩中關係大有可為、前景光明」。

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