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【全文】卡演講、互踩地盤　柯文哲韓國瑜角力暗潮洶湧

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圖文/鏡週刊

2020總統大選，高雄市長韓國瑜聲勢下滑，台北市長柯文哲反逆勢竄起。本刊調查，柯韓角力暗潮洶湧，柯P跑遍全台組建陸軍，更直搗韓國瑜大本營高雄全力衝刺，選不選總統8月後才決定。

為阻擋白色力量，韓市府卡柯動作頻頻，柯P月中轟動高雄中學的演講，教育局一通電話就擋下校長出席替柯背書，6月起韓更直踩柯P地盤，舉辦凱道10萬人造勢大會，背後卻是前花蓮縣長傅崐萁，找上曾宣示要替柯連署的國會政黨聯盟主席妙天串連促成。

 

「他現在改成政治100分、經濟0分！」5月25日，台北市長柯文哲被問及高雄市長韓國瑜已允諾參加6月1日的凱道造勢大會，先是傻眼高呼：「真的還假的？蛤？」愣了5秒後，從媒體口中得知韓稱已找到代理市長，柯P二度張大了嘴，又「蛤！」了一聲反酸：「那他是怎樣，高雄他還要不要上班？」

  1. 柯P赴雄中演講，學生夾道歡迎，背後卻傳出韓市府教育局一通電話就讓校方不敢出席。
  2. 參選與否，柯P（右）曾以日本「桶狹間之戰」笑喻：天亮、下雨，就出兵。圖為柯訪日與駐日代表謝長廷（左）一起換上武士服。（台北市政府提供）

　

柯到雄中演講　校長傳遭施壓

明年的總統大選，柯P是左右藍綠布局的關鍵人物，尤其去年九合一選舉大勝的國民黨，多份民調顯示，能打敗柯的只有韓國瑜。不過，韓的聲勢卻在鴻海董事長郭台銘參選後出現變化，一方面挺郭勢力竄起，瓜分韓的支持度，加上韓在議會備詢表現不如預期，有民調顯示，韓、郭已被柯微幅超前，原本打遍天下無敵手的韓更首度與柯「死亡交叉」，不僅藍營焦慮，韓營更動作頻頻，決定化被動為主動，力阻白色力量再起，白藍角力已浮上檯面。

本月中，柯P一連3天踩進韓國瑜的地盤高雄試水溫；17日傍晚，雄中學生擠爆校內演奏廳，不但座無虛席塞滿400人，逾百名學生更擠進會場席地而坐，柯一到場隨即起身夾道歡迎，「總統好」「救救高雄」「擊潰郭台銘」「擊潰丁守中」等聲音不絕於耳，演講結束後柯P有求必應，又花了半小時替學生簽名、合照。

韓國瑜（左）任北農總座時曾與柯P（右）同台備詢，還稱柯對他有知遇之恩，不少人認為2人終須一戰。（聯合知識庫）

本刊調查，柯P這場轟動雄中的演講，背後卻因高市府教育局官員的一通關切電話，讓韓國瑜「卡柯」動作浮上檯面，充滿白藍角力濃濃的火藥味。

替這場演講穿梭的雄中校友透露，早在1個月前敲定演講時，雄中校長謝文斌原向柯營表達，歡迎各界成功人士到校演講，尚未宣布參選總統的柯P，要以台北市長身分替學生打氣，謝不但張手歡迎，更允諾出席。未料，演講前夕，校方接到一通來自高市府教育局的關切電話後生變，擔心若由校方籌辦、接待，恐遭韓市府解讀為「挺柯」，最後緊急喊卡，包括謝文斌與各科主任都決定缺席，改由學生、校友主辦。

儘管如此，雄中不少老師當天仍低調現身找柯簽名合照。據轉述，柯營在演講結束後問了到場的教職員：「校長有壓力嗎？」對方只低調回應：「噓！」便未再多談。

　

傅崐萁找妙天　挺韓北上造勢

不僅在高雄卡柯，韓營更主動出擊，直接挺進柯P的地盤下馬威。6月1日的凱道挺韓誓師大會，儘管第一時間允諾出席的韓宣稱是由韓粉發起，但本刊調查，這場凱道誓師早在韓國瑜的盤算中，韓非但不是被動出席，背後還有政界、宗教界大咖穿梭助他一臂之力。

這場誓師大會，名義上是5月初剛成立的「韓國瑜參選2020總統」後援會舉辦，但本刊調查，發起人不但是韓國瑜的至交、前中和市長邱垂益，前花蓮縣長傅崐萁為了尋找政治舞台，更私下穿梭舉辦台中、高雄造勢，還找了國會政黨聯盟主席妙天禪師贊助，替韓參選總統的起手式奔波串連。

  1. 柯韓暗中角力，日前說要替柯P連署的妙天，如今卻替挺韓造勢大會出錢出力。
  2. 韓國瑜將在凱道造勢，前花蓮縣長傅崐萁扛起串連挺韓重任。

藍營總統初選韓、郭2強對決，已讓藍營人士表態壓寶2人的態勢逐漸明朗。藍營人士透露，韓粉未曾在台北辦過大型造勢活動，人力、物力調度都沒經驗，傅崐萁日前找上妙天禪師尋求贊助，妙天則委託擔任國會政黨聯盟總顧問的前立委蔡正元為對口，並透過事業體之一的博愛文化基金會及旗下董事提供資源贊助。至於活動發起人邱垂益與韓國瑜交情匪淺，他當中和市長時，便曾延攬韓出任副市長達1年8個月。

知情人士透露，5月中旬妙天與韓國瑜曾在高雄會面，妙天非常欣賞韓的兩岸主張及立場，認為韓是值得支持及期待的人選，後來得知韓的後援會要在台北辦大型活動，妙天當即表態願意贊助相關資源及物力，並由他協助發包處理場地及舞台等事宜。

值得玩味的是，擁有30萬名黨員的妙天，3月底接受本刊專訪時曾斷言「柯會選總統」，並證實2人在柯訪美前曾密會，當時妙天說，柯要組黨已來不及，但他所屬的國會黨可提供奧援及協助連署；如今妙天為挺韓出錢出力，白藍檯面上未開戰，私下已暗潮洶湧。

　

全台組建陸軍　柯P勤跑行程

儘管柯P對參選總統仍不願鬆口，甚至把表定六月要宣布是否參選的期程，再往後延至8月，但本刊掌握，柯營持續鴨子划水，一方面要趁議會開議期間，凸顯自己嫻熟市政，藉以對比在議會備詢屢遭批評的韓國瑜，另一方面則趁下班及週末時間繼續全台走透透，組建陸軍實力。

本刊掌握，藍綠總統人選7月底定之前，隔岸觀虎鬥的柯營馬不停蹄走訪國內外，除甫結束的日本行，還瞄準6月畢業季，密集巡迴全台校園演講，6月下旬在曾替柯P策劃「雙城論壇」的前市府參事、台東縣長饒慶鈴胞妹饒慶鈺牽線下，更將前往台東縣府參訪縣政建設，並順道走訪花蓮產業，6月底、7月初再赴上海參加雙城論壇。「只要柯沒喊停、沒說不選，我們就會持續全台走透透跑下去！」柯營核心幕僚說。

布局總統大選，柯P訪美又訪日、走遍海內外，圖為25日他出席日本宮城縣知事作東的晚宴。（台北市政府提供）

「我們人少、沒政黨奧援，有機會到外縣市就不能浪費！」柯核心幕僚舉例，柯P 6月21、22日2天走訪台東，原定去程要花4小時搭火車，但為充分利用時間，最後決定改搭一早的飛機，並趁隨行媒體的火車班次抵達前，另安排隱藏版行程，先赴台東大學演講、再與當地企業午餐，隔天晚上結束與饒慶鈴餐敘後，再轉往花蓮的不公開行程。

　

民調坐二望一　拉攏基層選民

對於媒體民調，指柯文哲近期重回總統支持度高點，柯營亦步亦趨，慎防藍綠拉抬捧殺。據柯營內部觀察民調趨勢評估，藍綠白三腳督狀況下，柯仍一直維持在25至30％之間的「穩定老二」，藍營仍具領先優勢，「柯真實支持度沒有太大波動！」核心幕僚坦言，柯的強項在中間選民、青年及中產菁英，但韓營造的窮苦人家代言人、中年魯蛇形象深植基層，2人市場區隔明顯，「若最後韓出線，此族群將是柯最難攻破的點！」


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