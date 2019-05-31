英飛凌ToF技術　實現LG G8 ThinQ臉部解鎖、手勢控制

記者邱倢芯／台北報導

英飛凌（Infineon）在今年的Computex展會期間，展出了智慧城市、智慧工廠，以及智慧家庭等多項應用；其中最大的亮點，就是英飛凌的ToF（飛時測距）技術，該項技術目前已導入了LG G8 ThinQ手機當中，實現臉部辨識解鎖，以及手勢控制等功能。

▼LG新款手機G8 ThinQ的臉部解鎖、手勢控制功能，就是利用英飛凌的ToF技術實現（圖／英飛凌提供）

LG G8 ThinQ手機，是LG在今年的世界通訊大會上發布的新款機種；其搭載的「手掌靜脈感應Hand ID」就是採用了英飛凌的ToF REAL3影像感測晶片，以實現3D臉部解鎖及隔空手勢辨識功能；且也適合實作於擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）及室內環境掃描。

此一功能最大的好處是，可以讓駕駛在開車時，只要輕觸螢幕，然後手掌揮動一下就可以解鎖，且不必像一般的臉部解鎖一樣，必須要把臉靠近手機才能解鎖，無論是接聽、掛斷電話都可以藉此實現。

不過英飛凌也表示，REAL3影像感測晶片不只可以應用於手機當中，也可作為駕駛者疲勞指數的偵測，若偵測到疲勞駕駛的情況，車輛就會發出警示聲提醒。另外也可作為大眾所熟悉的掃地機器人測距之用。