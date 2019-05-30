南韓足球隊贏中國...腳踩獎盃狂笑還「隔空撒尿」！陸網友氣炸

記者錢玉紘／綜合報導

中國舉辦的「熊貓盃」足球賽於29日晚間進行決賽，最後由南韓國家足球青隊奪得冠軍，但贏球之後，有部分隊員腳踩著獎盃放聲大笑，甚至對獎盃做出不雅的「撒尿」動作，引起大批中國網友不滿，韓國隊主帥、肇事球員與全體隊員也立即在隔天凌晨鞠躬道歉。

綜合陸媒報導，南韓國家足球青隊以3比0擊敗中國，奪得冠軍，但多名隊員卻被拍到，在足球場上，腳踩著冠軍獎盃放聲大笑。根據現場攝影師「冰河白冰」在微博上表示，「還有隊員對獎盃做出了撒尿動作，隊友都看不下去了，制止這名隊員」。

▲南韓隊員腳踩獎盃大笑，惹怒網友。（圖／翻攝自微博）

成都市足協主席、中國足協執委辜建明表示，已經代表熊貓杯組委會正式向韓國足協和韓國隊領隊提出嚴重的抗議，「這是對熊貓杯這個賽事、所有球隊、組委會以及所有球迷的不尊重」，韓國方面必須賠禮道歉，必須有個說法。



成都市足協更在微博上發聲明表示，「該隊員的行為是對熊貓杯賽事的嚴重侮辱，組委會已經第一時間向韓國國青隊提出嚴正交涉和抗議」、「歷屆熊貓杯的冠軍獎盃，都會放在所在國足協的足球博物館，組委會不清楚為何該隊員要侮辱屬於自己國家具有十分意義的獎盃。」

30日淩晨，韓國U18全隊一起鞠躬道歉，而肇事球員朴規現也親自念出道歉信，「首先我要就事情的發生道歉，這完全是我的錯誤，我們希望兩國足協能維持友好關係，我們的球員不會再做出類似舉動，我們再次道歉，我們傷害了中國人的感情」。主教練金正秀皆則是拍影片單獨致歉表示，「再次對發生這樣的事，向所有人道歉，我們依然希望透過運動，保持韓國與中國的良好關係」。