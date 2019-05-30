2019高校畢業歌票選／和平高中《李白鴿鴿の奇幻旅程》

《李白鴿鴿の奇幻旅程》

作詞：邱品萱

作曲：徐紹恩、梁城、林哲熙、劉季璋、曾宇琦、林張祐綺、張文騰

演唱：曾宇琦、林張祐綺、張文騰

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創作理念：

三年，所有的幸福挫折都承載於高中的走廊上，教室裡。

從不斷徬徨不斷找尋自己的我們，鼓起了勇氣去奮力成為，我們。

歌詞：

剛坐下時不知道

不知道回憶需記多牢

剛升旗時不知道

不知道跌跌撞撞會不少

追藍色天的街道

躺在跑道上短暫逃跑

只剩打咖打球與打鬧

只剩你懂我懂的大笑

為宣告世界我們的存在

為轉開那女孩的瓶蓋

為回到我們曾經的原來

從第一天起的輕柔問候

前後座位間的青澀時候

那年陽光下無數光影交錯

段落間上演我們的從前

和長大的勇氣說聲謝謝

平淡的哭著也許會更好吧

再把破碎盼成自己的模樣

見你填補缺口時的仰望

也許曾經會害怕離散

也許曾經也陷入混亂

也許曾經想找到答案

也許也許一直在遺憾

受了挫折 就開始糜爛

十字路口 停不止分散

世界依舊 繼續的運轉

運轉著我們的羈絆

曾經夢想圍著現實打轉

是我徬徨問你是否轉彎

一次次我們拉扯與轉圜

切斷你我手中恐懼不安

和長大的勇氣說聲謝謝

平淡的哭著也許會更好吧

再把破碎盼成自己的模樣

見你填補缺口時的仰望

最慶幸的是你曾經陪我

後來自己能決定向右向左

說好不會讓任何幸福掉落

了解所有遇見不曾錯過

和長大的步伐說聲謝謝

平淡的笑著也許會更好吧

再把笑容盼成自己的模樣

見你追逐夢想時的仰望

