中廣為國民黨附隨組織？　黨產會：6/20舉行聽證會

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者湯興漢攝）

記者楊亞璇／台北報導

不當黨產處理委員會調查中廣公司是否為國民黨之附隨組織，黨產會28日上午召開第66次委員會議，會中決議6月20日就「中國廣播股份有限公司是否為社團法人中國國民黨之附隨組織，及其財產是否為不當取得財產」，舉行聽證程序。

黨產會2016年針對中廣、中影召開前預備聽證，去年針對中廣是否國國民黨附隨組織舉辦聽證會，今年6月20日將就是否為附隨組織以及財產是否為不當取得財產舉行聽證，待資料搜集充分之後，黨產會將作進一步的認定。