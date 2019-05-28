中廣為國民黨附隨組織？　黨產會：6/20舉行聽證會

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者湯興漢攝）
記者楊亞璇／台北報導
不當黨產處理委員會調查中廣公司是否為國民黨之附隨組織，黨產會28日上午召開第66次委員會議，會中決議6月20日就「中國廣播股份有限公司是否為社團法人中國國民黨之附隨組織，及其財產是否為不當取得財產」，舉行聽證程序。
黨產會2016年針對中廣、中影召開前預備聽證，去年針對中廣是否國國民黨附隨組織舉辦聽證會，今年6月20日將就是否為附隨組織以及財產是否為不當取得財產舉行聽證，待資料搜集充分之後，黨產會將作進一步的認定。
▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者湯興漢攝）
記者楊亞璇／台北報導
不當黨產處理委員會調查中廣公司是否為國民黨之附隨組織，黨產會28日上午召開第66次委員會議，會中決議6月20日就「中國廣播股份有限公司是否為社團法人中國國民黨之附隨組織，及其財產是否為不當取得財產」，舉行聽證程序。
黨產會2016年針對中廣、中影召開前預備聽證，去年針對中廣是否國國民黨附隨組織舉辦聽證會，今年6月20日將就是否為附隨組織以及財產是否為不當取得財產舉行聽證，待資料搜集充分之後，黨產會將作進一步的認定。
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘說，出來參選是為高雄市長韓國瑜解套，將來他若坐鎮中央，一定幫高雄發大財，並翻轉台灣經濟發大財。《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起來發表意見，讓您的聲音被聽..