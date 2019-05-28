高速公路跨「虛線」未打方向燈　罰3000申訴硬拗「好冤枉」無效

▲ 高速公路跨「虛線」未打方向燈，罰3000申訴硬凹「好冤枉」無效。（圖／翻攝自「國道公路警察局」臉書粉專）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市吳姓、林姓男子在國道高速公路，被後車錄影檢舉「虛線」未使用方向燈，遭罰3000元並記違規點數1點，兩人都向法院提行政訴訟請撤銷罰單。基隆地方法院認為，兩人已明顯違法，此案上訴均駁回。

吳姓駕駛人2018年7 月22日上午駕車從國道一號基隆交流道北上，進入大業隧道前，遭後車駕駛行車紀錄器拍下，吳男變換車道未打方向燈，向國道警察局第一公路警察大隊提出檢舉，警方查證屬實舉發。吳男主張，上交流道前從3線道變換為2線道，沒注意到要打方向燈，並非故意違規，應緩衝期警告，而非一次就罰3000元。

林姓駕駛2018年9月1日晚上駕車行駛國道3號北上，在新台五路交流道入口，遭後車錄影駕駛以行車記錄器錄影，向國道警察舉發，因此收到罰單。林男表示，當日開車進入國道3號北上，剛取消右方向燈，前方不到20公尺就無車道，來得及打左方向燈，林男認為路段標線有問題。

基隆地方法院認為，穿越虛線畫於國道高速公路、快速道路，主線車道及交流道加、減速車道之間明確區隔，駕駛人本應遵行，公路總局視情節依裁罰基準表處分，並無違誤；駕駛人如認為標線劃設不當，應循正當途徑反映促其改善，駕駛人非憑主觀判斷。吳男、林男上訴均被駁回。

許多駕駛人被後車錄影檢舉，收到罰單才知道車道縮減、增設路段，穿越虛線不打方向燈違規。國道公路警察局為此特別拍攝宣導短片，貼文臉書粉專，提醒用路人注意。臉書小編表示，隱藏版違規「變換車道請打方向燈」，請駕駛人認真看過「免得噴了錢，才說大人冤枉啊！」