員林「紅福齊天柱」被說像墓碑　毛毛的？公所說福氣啦

▲員林市公所在百果山忠烈祠旁擺放紅福齊天柱被民眾罵翻。（圖／彰化縣議員曹嘉豪提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

百果山忠烈祠旁有一根底色黑色，寫滿12個白色「福」字，在晚間會放出紅光的「紅福齊天柱」，前市長張錦昆2017年間用它來提振觀光，原本是放在中山路的三角公園內，居民都覺得是立「墓碑」，要求立即拆除，如今又被去爬山的遊客看到頭皮發麻，網民近來發起「拔柱」行動，但公所表示，目前暫無「滅柱計畫」。

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公所指出，當初斥資28萬元立柱是為了提振經濟，讓市區能多一個觀光新亮點，「紅福齊天柱」，取「鴻福齊天」的諧音，它在夜裡發出紅光，非常漂亮，與「風水」絕對無關，如今放在忠烈祠旁更不會有風水問題，因此暫時不考慮將福柱拿掉。

彰化縣議員曹嘉豪把圖片po到網路，網友普遍都覺得超瞎！有人說像殯儀館靈塔指標，又像黑白墓碑文，因為「福」字讓人聯想到「棺材」，又是放在忠烈祠旁，心理都感覺毛毛的；也有網友建議先別拆掉，既然大家都認為這標的不討喜，冒然拆掉又可惜，建議編預算把它改造成路燈或是指標等等實用又有公益性的就可以了。

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