96歲老翁天雨路滑　直接摔入稻田

▲老翁摔入稻田。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

「阿伯，你怎麼會倒在這兒？」，台東縣警察局關山分局池上分駐所警員胡瑞榮及楊維雅，於24日執行4至6時「護老護童專案」勤務，接獲勤指中心通報前往處裡老翁路倒事故，抵達現場後，隨即與消防人員共同將老翁從田邊移至擔架上，並送往慈濟關山分院診療，所幸無恙，經96歲老翁稱「天雨路滑不慎滑倒，因身體虛弱無法自行爬起」，還好有熱心路人報案，才免除憾事發生！

一大清早，救護車的警笛聲響徹了整個寧靜的農村，原來是因有一老翁路倒在田邊，警、消接獲通報馳援至現場實施救護！於24日清晨5時38分，台東縣警察局關山分局池上分駐所線上警網接獲勤務指揮中心通報稱「有一老翁倒臥田邊，請前往察看」。

員警除立即趕赴現場外，另還通報池上消防分隊前往協助救護，警消抵達案發現場後，見一老翁蜷縮在路旁田邊，身體不斷瑟瑟發抖，警員楊維雅不顧雨後泥濘，隨即與消防救護人員合力將他抬起，以擔架送至救護車上，隨即護送至慈濟關山分院診療，經診療後所幸並無大礙。

待老翁精神穩定後，員警耐心詢問這位高齡96歲長者，他才緩緩的說「清晨出來散步，因為天雨路滑腳步踩空，才滑落到田邊，真的很感謝您們」！員警也通知家屬前來照料，家屬對於警、消的即時救援，再三的表達感謝之意！

▲老翁摔入稻田。（圖／記者楊均典翻攝）