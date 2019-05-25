日本91歲灣生回家　金泉光子造訪花蓮故居感動拭淚

▲ 91歲金泉光子造訪花蓮故居感動拭淚 。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正／花蓮報導

現年91歲的今泉光子( IMAIZUMI MITSUKO )來台參加小學同學會，今天在家人陪同下來到花蓮兒時住居，現已修復為台鐵花蓮管理處處長官邸的歷史建築參訪，今泉光子一推開門看見日式房子維修良好景物依舊，住過3年的兒時回憶湧現，又驚又喜還頻頻感動拭淚。

二戰前，這群灣生是住在台北的日本小學生，雖然戰後回日本逾一甲子，但台灣依然是心裡的故鄉！當年的小孩已經變成灣生爺爺、奶奶，心心念念的依然是台灣的母校『建成尋常小學校』，今泉光子昨回母校參加完同學會，今天轉往花蓮尋找她在8歲時的記憶。

▲▼ 金泉光子一進到屋內心裡充滿了小時候的回憶 。（圖／記者蕭可正翻攝）

四代同堂的金泉光子一抵達這間位於北濱街的台鐵花蓮管理處處長官邸，她住過兒時的家「鐵道部花蓮港出張所所長官舍」，一下車進入官邸大門就情緒激動，望著眼前的這棟建築物，今泉光子說「跟小時候幾乎一樣」，她推開門就聞到濃濃的檜木味道，穿梭在塌塌米鋪設的地板，有如少女般訴說著「這是父母住的房家」、「這裡是廚房」，「這棵榕樹還在，記得當時旁邊還有瀑布」。

今泉光子拿著8歲時在後院小橋上的老照片說，這個日式庭園水池還保存著，連家人都驚呼「不可思議！」拿著攝影機記錄這感動的一刻。今泉光子舊姓谷口，她的父親谷口廣三，曾任總督府鐵道部花蓮港出張所的所長，1936年3月這棟日式官舍蓋好之後，他們是第一個入住的家庭，雖然只住了3年就隨著父親到台北赴任，但這裡仍然有著許多回憶，今泉光子回憶說，當時一家五口包括父母她的姐姐及弟弟住在這裡，住家附近種了香蕉及蓮霧樹，在這玩耍還有蜻蜓，她的台灣同學阿美族的李文正就在庭院跟她一起玩耍「真的好快樂是最美好的時光」。光子阿嬤說，她的同學後來當上了省議員很了不起，可惜已經過世了，讓她感概時光飛逝。

她說，戰後回日本後，她還是想念這個地方，至少回來過3次，27年前她到訪過一次，當時屋內還住有前台鐵花蓮處長曾永祺，她曾入內參訪與他們聊天留下合影，之後再來房子破舊就成了廢墟，當時她只能在圍牆外望著這棟「老家」之也後再沒踏進過屋內。因聽說台鐵將老屋整建好了，這次她再回「家」，還特地從日本帶來多件繪有京都藝妓的瓷器，贈予台灣鐵路管理局，並親手將這些工藝品放在她記憶中的地方。

▲ 台鐵花蓮運務段長吳金添(左)贈送台鐵百年蒸汽火車紀念書給金泉光子 。（圖／記者蕭可正翻攝）

台鐵花蓮運務段長吳金添陪著金泉光子一家人重遊老家，並贈送了台鐵百年紀念畫冊給金泉光子留念。吳金添說，這棟台鐵舊官舍光了2千多萬元修復，今年6月底將招標做為文創商區使用，活化已有83年的歷史建物