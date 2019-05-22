超過900件老傢俱找新家！臺博館「老物再生市集」5/24-26登場



▲一年一度的「購舊好‧夠就好 老物再生市集」將於5/24-26日在國立臺灣博物館南門園區舉行。（圖／國立臺灣博物館提供，下同）

生活中心／台北報導

充滿木頭香氣的衣櫥、最適合在夏天發呆的老藤椅、爺爺手工製作的小板凳、媽媽抽屜裡那把老鐵剪刀、普普風格的色彩檯燈，每一項物資都值得被珍惜！一年一度的「購舊好‧夠就好。老物再生市集」將於5/24-26日在國立臺灣博物館南門園區舉行，為那些被人所遺忘塵封的老家具、大量生產所製造的現代產物找到新居所。

由國立臺灣博物館與唐青古物商合辦的「購舊好市集」今年邁向第4屆，每年都吸引廣大民眾的喜愛與回饋，光是2018年就收到了903件捐贈家具，為將近942件家具找到新家，並改造超過50件的家具，使物資能物盡其用、適得其所。本次更在攤位部分集結了二手家具家飾、二手衣飾、物品改造修理、惜材美食及手工創作等。



▲購舊好市集為老物找到新居所。

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活動期間也舉辦各式體驗課程，有凌宗魁老師帶領的城南文化資產走讀、廢紙手工書工作坊、夏日蔬果發酵工作坊、破損舊衣物繡補工作坊、製鞋過程與保養修理展示、織布機文化體驗、鐘錶的美麗與維修、老工廠的針織技術⋯等，讓大家更瞭解物品是如何被製作與修理保養，進而更珍惜身邊的物品與文化。



▲惜物體驗課程。

而講座部分「有什麼用什麼的」廚房課，由知名作家陳念萱老師分享「懶人廚房」的經營方式，介紹如何在簡單滋味中學習好品味；另外有「關於物品」的哲學課，由政大哲學博士紀金慶，以德國哲學家班雅明最經典的著作《機械複製年代的藝術作品》，分享對於物品的思考與未來。



▲市集去年為超過900件舊物找到新家。

「老物再生市集」主要推動「物品再生」為基底，除了集結市內少見的大型二手家具攤位外，也串連各領域對環境永續、老物再生等單位；不只販售物品，也能交換對於生活、社會的理念。更多市集資訊可上臉書查詢「2019購舊好‧夠就好 老物市集」。



▲國立臺灣博物館南門園區。（圖／記者林育綾攝）

國立臺灣博物館南門園區

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