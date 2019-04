報復歐盟補貼空巴！川普宣布　將對110億美元歐盟商品「加徵關稅」

▲川普在推特上宣布,將對歐盟110億美元商品加徵報復性關稅。(圖/路透社)



國際中心/綜合報導

美國總統川普9日透過推特表示,將對價值110億美元的歐盟商品加徵關稅,以反制歐盟補貼空中巴士(Airbus)政策對美國造成的損害。川普沒有表明何時開始加稅,不過美國貿易代表署(USTR)昨日才剛列出加徵關稅的商品清單,內容包括飛機零件、乳製品和葡萄酒等。

川普在推特上表示,「世界貿易組織發現,歐盟對空中巴士的補貼對美國造成負面影響。」他說,「美國將對110億美元歐盟商品加徵關稅!歐盟在貿易上佔美國便宜好多年,這種情況很快就會結束。」但川普並沒有說明何時開始加徵關稅。

美國貿易代表署8日擬定一份針對歐盟輸美產品的初步清單,其中包括大型商用飛機零件、乳製品、橄欖油、葡萄酒、滑雪衣、摩托車等,另外也包含特定海鮮產品。貿易代表署表示,此舉是回應歐盟對空中巴士的補貼,估計每年對美國造成110億美元的損害。

美國先前早已對歐盟鋼鋁產品課徵關稅,此次川普誓言對另外110億美元歐盟商品加徵關稅,預料將使跨大西洋和全球貿易緊張情勢再度升溫。

