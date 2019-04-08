一份只要20元！高雄老店「正修蛋包飯」忍痛熄燈：去年底由盈轉虧

▲高雄正修蛋包飯一份僅賣20元，多年來皆未調漲價格。（圖／翻攝臉書粉專「正修蛋包飯」）

生活中心／綜合報導

「離別的時候終究會到！」在高雄濱山街營業逾20年的「正修蛋包飯」，因一份僅要20元的實惠價格，長期下來受到消費者愛戴；但7日晚間正修臉書粉專卻投下震撼彈，表示由於營利在去年底由盈轉虧，因此只好忍痛吹熄燈號，宣布預計將於5月31日結束營業，「感謝多年來廣大資深客人的支持和捧場！」

正修蛋包飯在臉書PO出給老顧客的一封信，語重心長地表示「太長的文章大家都不喜歡看，可是這篇文章，或許是最後一篇貼文，該跟大家道別的時候到了，所以還是看看吧！」正修蛋包飯表示，多年來每一份蛋包飯都是老闆與老闆娘用心做出來的，用較為便宜的價格提供給學生，以前甚至還免費招待經濟比較不寬裕的同學用餐，一路走來利潤越來越微薄，「直到去年中轉為赤字，每個月僅能打平開支，以及我們夫妻的生活費；去年底由盈轉虧，曾經有同學建議漲價，但老闆的意思是，那就別做了吧！」

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「老闆娘心中充滿不捨，可是，離別的時候終究會到，天下無不散的筵席！」正修蛋包飯表示，濱山街近年租金飆漲，已被娃娃機店占滿，商圈型態轉變、同學飲食習慣也在改變，「或許是我們做得不夠好，最後只能夠熄燈號！」最後，老闆也希望老顧客們在得知結束營業消息後，能趕在5月31日前「回來吃份飯、拍個照把照片貼在粉專上，讓我們夫妻可以回憶當初的種種，祝福大家！」