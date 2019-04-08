新女性聯合會爆薪資回捐　北市家防中心將解約

▲台北市社會工作人員職業工會抗議。（圖／資料照）

記者楊亞璇／台北報導

新女性聯合會受台北市家防中心委託辦理服務方案，有7名社工質疑薪資回捐不合理，並在工會臉書上貼文，事後被無預警解僱，而後台北市社會工作人員職業工會出面指控薪資高報問題。北市社會局8日表示，社會局認為新女性聯合會有違約情事且情節重大，決定將與該會解約。

針對臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心(以下稱家防中心)委託新女性聯合會承接服務方案，因該會所聘僱之社工人員向其提出薪資給付疑問後，在勞資爭議未達共識前，該會於3月18日逕開除7名社工人員，勞動局3月22日發函指該會解雇行為違反最後手段原則為不合法，社會局及家防中心呼籲，應維護社工權益，要求新女行聯合會限期改善，有關專業服務費執行情形並委託會計師事務進行查帳。

查帳結果發現新女性聯合會核銷專業服務費用中，有部分非屬專業服務費可支用範圍應予繳回。另前開除7名社工人力，目前已無足夠人力履約個案服務，社會局認為新女性聯合會有違約情事且情節重大，決定將與該會解約。 此次，新女性聯合會未能妥適處理勞資爭議，違法一次性解雇7名社工人員，導致社工人力短缺，有明顯之履約瑕疵，經家防中心要求限期改善仍未改善；且經會計師事務所查帳後發現，新女性聯合會核銷中，有非符支用範圍金額逾年度未依規定繳回等缺失，且該會亦向家防中心表示無力履約，故家防中心於4月8日與新女性聯合會告知上開情況後，決定4月30日與該會解約，解約期日前，該會應繳回非屬可支用於專業服務費之剩餘款，家防中心亦將另計違約金及請求損害賠償。

家防中心主任陳淑娟表示，家防中心自獲悉發生勞資爭議後，遂即派員介入協調，並分別與勞資雙方座談瞭解其問題爭點，亦承諾會進行調查及說明專服費內涵，惟新女性聯合會未能妥適處理此次勞資爭議，現考量個案服務延續性及顧及社工勞動權益，最終以違約、解約處理甚為遺憾。

社會局表示，將以此案例為鑑，未來將於委託服務契約上明定受託單位應與社工人員簽訂勞動契約外，也呼籲各單位落實遵循勞動法令，給予社工人員合理薪資條件，社會局亦加強查核委託服務方案項目是否確實核銷。